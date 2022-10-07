Україна та ЄС провели другий раунд діалогу з питань кібербезпеки

7 октября 2022, 12:15

29 вересня Україна та Європейський Союз провели другий раунд Діалогу з питань кібербезпеки.

На тлі невиправданої та непровокованої воєнної агресії з боку російської федерації проти України учасники Діалогу підкреслили важливість подальшого посилення своїх зусиль і співпраці для нарощування стійкості до кіберзагроз. ЄС висловив солідарність із Україною, яка нині протистоїть кіберзагрозам, спрямованим на знищення її критичної інфраструктури, та запевнив у готовності й надалі надавати підтримку. Російська федерація повинна негайно припинити цю безглузду й незаконну війну та покласти край людським стражданням.Україна та ЄС обмінялися думками щодо поточного ландшафту загроз, серед усього – численних кібератак проти критичної інформаційної інфраструктури України, які розпочалися ще до початку повномасштабного вторгнення у лютому і тривають донині.