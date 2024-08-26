Мій візит в Україну був історичним, — прем'єр-міністр Індії Моді

26 августа 2024, 9:45

Так політик прокоментував переговори, що пройшли у Києві, у своєму X.

"Мій візит в Україну був історичним. Я приїхав до цієї великої країни з метою поглиблення індійсько-української дружби. У мене були продуктивні переговори з Президентом Зеленським. Індія твердо вірить, що мир має завжди панувати. Я дякую Уряду та народу України за гостинність", — йдеться у дописі.Також міністр презентував президенту України Володимиру Зеленському індійську ініціативу Bharat Health Initiative for Sahyog Hita & Maitri (BHISHM), що має на меті швидке розгортання медичних закладів. Вона складається з кубів, які містять медикаменти та обладнання для надання медичної допомоги.Зеленський ж у своєму Telegram повідомив, що між Україною та Індією було підписано чотири документи: медична сфера, співпраця в аграрній сфері, гуманітарні відносини, культура. Зокрема було підготовлено спільну заяву за підсумками візиту – щодо розбудови стратегічного партнерства, торгівлі між нашими країнами та продовження військово-технічної співпраці.