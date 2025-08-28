РФ готує операторів безекіпажних катерів

28 августа 2025, 8:45

У Центрі «ВОИН» інструктори напряму «Застосування безпілотних систем» пройшли підготовку з експлуатації та судноводіння безекіпажних катерів (БЕК) «Іртиш», розроблених АО «НІІП» державної корпорації «Росатом».

Навчання проводилось на полігоні «Прудбой» у складі центру бойової підготовки «Безсмертний Сталінград». Ключові аспекти підготовки:відпрацювання управління БЕК «Іртиш» через захищений канал «Гермес» та оптоволоконний зв’язок;тактичні сценарії: перевезення вантажів, евакуація поранених, маневрування, ухилення від вогню противника;тренування ударних дій: ураження цілей, коригування атак із повітря, а також відпрацювання імітацій знищення БЕК за допомогою FPV-дронів.Застосування безекіпажних катерів набуває стратегічного значення у російській військовій доктрині. РФ активно розвиває інтеграцію морських, наземних і повітряних безпілотних платформ, намагаючись створити мережево-центричні комплекси для розвідки, логістики та ударних операцій. БЕК «Іртиш» орієнтовані на багатофункціональні завдання: від доставки боєприпасів і швидкої евакуації до проведення атак на укріплення чи судна противника.Паралельно РФ готує інструкторів нового покоління, які повинні забезпечити масове впровадження морських безпілотних систем на фронті. Це відображає зміщення пріоритетів: від локального експериментального використання БЕК до системної інтеграції в тактику штурмів і оборони прибережних районів.Підготовка Центру «ВОИН» показує, що РФ інтенсифікує розвиток морських безпілотних платформ. З урахуванням зростаючої активності українських БЕК у Чорному морі та на Дніпрі, Росія намагається створити асиметричну відповідь. Це свідчить про майбутнє розширення театру безекіпажних операцій не лише у повітрі та на суші, але й на воді.