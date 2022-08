Які професії в IT обирають світчери та скільки планують заробляти

1 августа 2022, 14:15

Сьогодні ІТ – єдина індустрія в Україні, що у 2022 році зростає та приваблює спеціалістів інших сфер.

Це підтверджує дослідження IT компанії GlobalLogic – 7411 українців пройшли курс IT Switch, який допомагає людям без спеціалізованої освіти опанувати технічні знання, необхідні для кар'єри в ІТ. За результатами опитування випускників курсу, більшість планують починати кар'єру з посади тестувальника, а найпопулярнішою мовою програмування став JavaScript.



Стало відомо, що новачки в IT найчастіше обирають саме інженерний напрямок – професію розробника сайтів або тестувальника. А от керування проектами та менеджмент цікавить лише 17% світчерів.

При опитуванні респонденти могли обирати декілька варіантів відповідей, тому сукупні відсотки перевищують 100%. Таким чином результати опитування наступні:

Мануальне або автоматизоване тестування обрали для себе 41,3% світчерів, front-end, тобто розробки користувацького інтерфейсу, — 35,7%.

Також популярними напрямами серед респондентів стали: розробка технологій для “двигунів” сайтів, серверні технології — back-end (26,8%); розробка смарт-пристроїв (19,7%); створення застосунків для мобільних систем iOS та Android (17,8%); бізнес-аналіз (17,4%); керування проєктами (16,9%); підтримка, розгортання та адміністрування мереж, робочого середовища проєкту чи розробника (11,3%).



«Через війну багато українців змушені шукати нову роботу. Вони хочуть стати частиною стабільної та перспективної галузі. Ми прагнемо допомогти у цьому, тому вперше від 24 лютого поновили співпрацю зі спеціалістами початкового рівня – trainee (рівень стажера в IT). Всі охочі матимуть шанс розпочати свій кар’єрний шлях в IT-професії», – розповідає віце-президентка GlobalLogic Анна Щербакова.



Більшість спеціалістів-світчерів віддають перевагу JavaScript — 59,5%.

«JavaScript залишається однією з найпопулярніших для старту кар’єри в програмуванні, – говорить Інна Іващук, Senior Software Engineer в GlobalLogic, – В першу чергу, завдяки своїй універсальності та відносній простоті написання програмних інструкцій, адже для запуску першого рядка коду фахівцю знадобиться тільки браузер».

Водночас Python також дуже популярний серед новачків — понад 56,4% обирають його для вивчення. Мову С/С++ обрали 23,1%, TypeScript — 16,4%, С# — 12,3% , Go — 10,3%, Java — 9,2%.



Скільки планують заробляти та ким бачать себе за 5 років

Новачків також запитали про плани на майбутнє та бажану компенсацію від роботодавців. 65% респондентів хочуть працювати в команді розробників, тестувальників, бізнес-аналітиків тощо. 24,8% світчерів планують реалізувати себе в управлінні командою на таких посадах, як team lead, project manager або scrum master.



Очікування світчерів щодо компенсацій за п’ять років такі: більшість, 40,3%, опитуваних планують заробляти від $2000-4000, а 28,6% розраховують на компенсацію в розмірі $4000-6000, 14,6% — $6000 і більше, 10,7% — $1000-2000.

Попит на IT-спеціалістів росте — У Міністерстві цифрової трансформації повідомляють, що Україна потребує ще понад 450 тисяч IT-спеціалістів. GlobalLogic продовжує залучати інженерів — сьогодні компанія має понад 340 відкритих позицій в тому числі для trainee, а на платформі GlobalLogic Education початківці можуть знайти для себе можливості для розвитку в ІТ та корисні навчальні матеріали.