lifecell покращує умови для MNP-абонентів

13 июня 2025, 13:45

Відсьогодні абоненти, які переносять номер до lifecell за процедурою MNP (зі збереженням номера), можуть одразу обирати для підключення конвергентний тариф із лінійки «Лайфсет», що поєднує мобільний зв’язок, домашній інтернет та телебачення в одному вигідному пакеті.

Вартість тарифів «Лайфсет» із різними варіантами наповнення стартує від 100 гривень на 4 тижні.

Раніше при портації потрібно було спочатку підключити мобільний тариф (інтернет, дзвінки, SMS), а «Лайфсет» — оформлювати додатково. Йдучи назустріч побажанням абонентів, lifecell розширив можливості для тих, хто переносить свій номер та хоче отримати більше переваг. Тож відтепер розпочати користуватися одразу трьома сервісами в одному тарифі стало простіше — підключити комплексний тариф «усе в одному» можна відразу після завершення перенесення номера без зайвих кроків. При цьому всі послуги сплачуються одним платежем.

Відповідно до своїх потреб і бюджету абоненти можуть обрати один із чотирьох тарифних планів із різним наповненням і ціною: «Лайфсет S» за 100 грн/4тижні, «Лайфсет M» — 175 грн/4тижні , «Лайфсет L» — 300 грн/4тижні та «Лайфсет XL» — 500 грн/4тижні. Окрім «Лайфсет S», усі вони включають домашній інтернет, мобільний інтернет, хвилини для дзвінків та можливість перегляду телебачення в застосунку lifecell TV із понад 120 каналами.



З моменту запуску на початку року «Лайфсет М» став вибором десятків тисяч абонентів, і його популярність продовжує зростати. Детальніше про тарифну лінійку «Лайфсет» за посиланням.

Окрім того, нагадуємо, що з 1 травня 2025 року для користувачів, які хочуть перенести номер до lifecel від іншого мобільного оператора, діє акція «Своя SIM». За її умовами, в разі перенесення номера на стару активну картку lifecell (активовану до 30.04.2025 р. включно) абонент отримує три тарифні пакети послуг за вартістю одного оплаченого. В акції беруть участь тарифні плани «Максі», «Мега», «Ґаджет» і «Смарт Сім’я». З послугою «Закріплений номер», за обраним тарифом абоненти зможуть користуватися і перенесеним номером, і номером lifecell на одній SIM-картці. Скористатися акцією можна до 31 липня 2025 року.

Компанія системно працює над створенням привабливих умов для користувачів, які хочуть змінити мобільного оператора зі збереженням номера (послуга MNP). Для них регулярно запускаються спеціальні пропозиції, нові послуги і тарифи за вигідними цінами.



