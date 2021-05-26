lifecell предоставит MNP-абонентам дополнительные минуты и трафик

26 мая 2021, 12:45

Мобильный оператор запустил акцию «Вот это номер!» для тех абонентов, которые решили перенести свой номер в lifecell.

Согласно ее условиям, пользователи до конца года будут получать дополнительный интернет-трафик и минуты для разговоров.



Акция «Вот это номер!» будет действовать c 26 мая по 10 декабря 2021 года. Согласно ее условиям, абоненты, которые в этот период перенесут свой номер в lifecell, получат 10 ГБ и 100 минут для звонков на все мобильные номера по Украине. Эти бонусы будут начисляться в начале каждого месяца и будут доступны в течение 10 дней.



Если перенос номера состоялся в начале месяца, абонент получит дополнительный интернет-трафик и минуты для звонков в полном объеме со сроком действия по 10 число текущего месяца. Дополнительные минуты и интернет-трафик будут начисляться каждый месяц до конца года.



В акции могут принять участие абоненты lifecell, которые перенесли свой номер в сеть оператора и обслуживаются на условиях предоплаты, независимо от тарифного плана. Акция действует по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий и зоны проведения ООС.



Кроме этой акции, у мобильного оператора lifecell для тех абонентов, которые перенесли свой номер в рамках услуги MNP (Mobile Number Portability) или его персонифицировали, действуют специальные цены на новую линейку тарифов – их стоимость до 40% ниже.



Также отметим, что благодаря выгодным тарифам в сеть lifecell от других операторов с начала 2021 года перешло более 21 тыс. абонентов, которые воспользовались услугой MNP. При этом за этот же период только 3,3 тыс. абонентов lifecell перешли к другим операторам.