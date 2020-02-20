Теперь "Дія" без платы за трафик для абонентов lifecell

Электронный сервис "Дія", который открывает доступ к цифровым государственных услуг, для абонентов lifecell теперь не тарифицируется.
Сейчас с помощью сервиса "Дія" можно загрузить цифровое удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства и BankID. В ближайшее время будет открыт доступ к цифровым документам: полиса страхования авто, паспорта и загранпаспорта, студенческого, штрафы на авто, цифровой налоговый номер и данные из реестров. В целом в планах правительства в течение трех лет предоставить доступ ко всем государственным услугам с помощью сервиса.
К "Дія" сейчас можно получить доступ с помощью приложения или портала. Приложение можно загрузить в Play Market и App Store.
Добавим, что в зависимости от тарифного плана, абоненты lifecell также получают доступ к социальным сетям и мессенджерам без платы за трафик.
Напомним, что в январе lifecell расширил сеть 4G еще на 36 населенных пунктов. Теперь скоростной мобильный интернет четвертого поколения от lifecell охватывает 10 597 населенных пунктов, где проживает более 30 млн украинцев.
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