20 февраля 2020, 11:45

Теперь "Дія" без платы за трафик для абонентов lifecell

Электронный сервис "Дія", который открывает доступ к цифровым государственных услуг, для абонентов lifecell теперь не тарифицируется.

Сейчас с помощью сервиса "Дія" можно загрузить цифровое удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства и BankID. В ближайшее время будет открыт доступ к цифровым документам: полиса страхования авто, паспорта и загранпаспорта, студенческого, штрафы на авто, цифровой налоговый номер и данные из реестров. В целом в планах правительства в течение трех лет предоставить доступ ко всем государственным услугам с помощью сервиса.

К "Дія" сейчас можно получить доступ с помощью приложения или портала. Приложение можно загрузить в Play Market и App Store.

Добавим, что в зависимости от тарифного плана, абоненты lifecell также получают доступ к социальным сетям и мессенджерам без платы за трафик.

Напомним, что в январе lifecell расширил сеть 4G еще на 36 населенных пунктов. Теперь скоростной мобильный интернет четвертого поколения от lifecell охватывает 10 597 населенных пунктов, где проживает более 30 млн украинцев.
Оцените новость:
  • 0 оценок