lifecell Campus обнуляет трафик на образовательные онлайн-платформы

7 мая 2020, 10:15

Для абонентов lifecell, зарегистрированных в студенческой программе лояльности lifecell Campus, трафик при использовании образовательных онлайн-платформ Prometheus и ВУМ Онлайн не тарифицируется.

Теперь абоненты lifecell получают дополнительное преимущество от регистрации в программе лояльности для студентов. Благодаря образовательным платформам Prometheus и ВУМ Онлайн можно пройти бесплатные онлайн курсы от лучших украинских и зарубежных лекторов и университетов.Сейчас в lifecell Campus имеются и другие образовательные предложения: скидки на IT-курсы и бесплатные онлайн-лекции. Кроме того, программа лояльности для студентов предлагает скидки на развлечения и шопинг. Полный перечень предложений можно посмотреть на сайте.lifecell Campus - программа лояльности для всех украинских студентов. Она постоянно развивается и создает новые возможности для обучения и развлечений. Преимуществами программы лояльности могут пользоваться все зарегистрированные в ней студенты независимо от того, услугами какого мобильного оператора они пользуются.Prometheus - это платформа массовых открытых онлайн-курсов. Это первый и крупнейший проект бесплатного образования для всех и каждого в Украине.ВУМ online - это образовательная инициатива, которая распространяет идеи и способствует развитию гражданского общества в Украине.