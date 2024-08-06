lifecell спільно з Prometheus запускає професійний курс "Бізнес-аналітик"

6 августа 2024, 16:15

Компанія lifecell спільно з командою освітньої платформи Prometheus розробили новий курс-професію «Бізнес-аналітик».

За сім тижнів за підтримки провідних спеціалістів lifecell студенти опанують практичні навички та сучасні аналітичні інструменти для успішного старту кар’єри на позиції Trainee/Junior Business Analyst. Перший набір на навчання триває до 15 серпня.

Професійний курс з бізнес-аналізу — частина програми безоплатної перекваліфікації «Нова професія: від навчання до працевлаштування» для українців, які втратили роботу через війну. Проєкт реалізує найбільша освітня платформа країни Prometheus завдяки підтримці Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Загалом пропонується 6 професійних курсів від топових роботодавців.

Навчання на курсі «Бізнес-аналітик» від lifecell безоплатне та підійде тим, хто має аналітичне й системне мислення: студентам, аналітикам-початківцям і суміжним фахівцям (адміністраторам, менеджерам, керівникам проєктів), охочим перекваліфікуватися або покращити свої навички. Навчання організоване таким чином, щоб через 7 тижнів учасники мали необхідні навички для успішного старту кар’єри, навчилися аналізувати дані, розробляти стратегії, ухвалювати обґрунтовані рішення, працювати із сучасними аналітичними інструментами, що дозволить їм претендувати на позиції Trainee/Junior Business Analyst.



Тренерами курсу стануть фахівці lifecell: старший бізнес-аналітик Володимир Дідус, керівниця департаменту бізнес-аналізу та управління проєктами Вікторія Шубіна, керівниця відділу проєктного менеджменту та системного аналізу Катерина Дрюк та старший бізнес-аналітик Максим Корицький. Досвід роботи в бізнес-аналізі кожного з тренерів складає більше ніж десять років.



Курс передбачає онлайн-вебінари, практичні завдання, тести, підтримку менторів, тренування для підготовки до співбесіди та інтенсив з працевлаштування. Після закінчення учасники отримають сертифікат.



Зареєструватися на курс можна буде до 15 серпня включно, подавши заявку. Однією з умов участі в курсі є готовність до працевлаштування в Україні.



