lifecell ищет партнеров для брендовых магазинов

Мобильный оператор lifecell предлагает частным предпринимателям выгодные условия для открытия собственного магазина lifecell.
Мобильный оператор постоянно расширяет количество брендовых магазинов в регионах Украины. Так, в течение 2020 года компания открыла более 100 магазинов. В целом уже 360 торговых точек используют торговую марку lifecell в собственных пунктах продажи во всех уголках страны.
По условиям, которые предлагает lifecell, частные предприниматели могут открыть бизнес в населенных пунктах и получать дополнительную прибыль. По результатам сотрудничества с lifecell, ориентировочный доход составляет 45 тыс. грн.
Преимущества сотрудничества с lifecell:
• Отсутствие комиссии за сотрудничество;
• Период окупаемости ― до 18 месяцев *;
• Хорошо известная торговая марка в Украине;
• Активная 3-месячная абонентская база ― 8,1 млн человек по результатам 2020 года;
• Более 360 успешных магазинов бренда;
• 16+ лет опыта организации розничной торговли;
• Различные форматы торговых точек ― от островков до полноформатных магазинов;
• Поддержка, обучение и выгодные условия сотрудничества;
• Программы лояльности для новых магазинов.
Для того чтобы подать заявку на открытие брендового магазина lifecell, надо заполнить форму на сайте. Затем заявка рассматривается, и с контактным лицом связывается ответственный менеджер. После этого осуществляется поиск помещения и расчет бизнес-модели. После подписания договора разрабатывается эскизный проект и проводится ремонт. lifecell предоставляет вывеску, мебель и предметы интерьера для нового магазина.