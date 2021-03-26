lifecell ищет партнеров для брендовых магазинов

26 марта 2021, 10:15

Мобильный оператор lifecell предлагает частным предпринимателям выгодные условия для открытия собственного магазина lifecell.



Мобильный оператор постоянно расширяет количество брендовых магазинов в регионах Украины. Так, в течение 2020 года компания открыла более 100 магазинов. В целом уже 360 торговых точек используют торговую марку lifecell в собственных пунктах продажи во всех уголках страны.

По условиям, которые предлагает lifecell, частные предприниматели могут открыть бизнес в населенных пунктах и получать дополнительную прибыль. По результатам сотрудничества с lifecell, ориентировочный доход составляет 45 тыс. грн.Преимущества сотрудничества с lifecell:• Отсутствие комиссии за сотрудничество;• Период окупаемости ― до 18 месяцев *;• Хорошо известная торговая марка в Украине;• Активная 3-месячная абонентская база ― 8,1 млн человек по результатам 2020 года;• Более 360 успешных магазинов бренда;• 16+ лет опыта организации розничной торговли;• Различные форматы торговых точек ― от островков до полноформатных магазинов;• Поддержка, обучение и выгодные условия сотрудничества;• Программы лояльности для новых магазинов.Для того чтобы подать заявку на открытие брендового магазина lifecell, надо заполнить форму на сайте. Затем заявка рассматривается, и с контактным лицом связывается ответственный менеджер. После этого осуществляется поиск помещения и расчет бизнес-модели. После подписания договора разрабатывается эскизный проект и проводится ремонт. lifecell предоставляет вывеску, мебель и предметы интерьера для нового магазина.