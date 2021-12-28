Частное облако: для чего оно нужно

28 декабря 2021, 18:45

Облачные технологии обрели популярность за счет оптимизации расходов, обработки больших объемов информации и самообслуживания. Частное облако — это одна из разновидностей облачных технологий. В отличие от публичного, частное облако представляет собой собственную облачную инфраструктуру компании.

"Физическая" часть инфраструктуры (оборудование, серверы) размещаются в собственном дата-центре собственника (организации), либо в арендованном.

Вся инфраструктура в приватном облаке завязаны на фундаменте приватной сети. Плюсы очевидны: высокая отказоустойчивость и мониторинг. Вместе с тем это неизбежный рост издержек на Hardware и Software, если сравнивать технологию с public облаками.

Приватное облако выбирают в случаях, если:

информация, которая хранится в данных и приложениях, требует критически высокого уровня защиты, который не может подвергаться риску;

организация крупная — настолько, что создание ЦОДа (центр обработки данных) будет рентабельным;

организация относится к отраслям, в которых конфиденциальность информации априори приоритетна (например, госсектор или военные объекты).

Виртуальная среда, которую собственник использует по своему усмотрению, имеет неоспоримые достоинства:

1. Высокая производительность — происходит быстрый трансфер данных, так как частное облако оперирует данными в рамках корпоративной сети.

2. Высокая безопасность, поскольку для передачи информации не используются публичные каналы.

3. ИТ-отдел работает более оперативно. Специалисты за 5-10 минут могут развернуть необходимый сервис, установить приложение. При стандартной (необлачной) структуре нужно купить физический сервер, установить оборудование, а сроки поставки оборудования иногда составляют до восьми недель.

4. Большое число конфигураций.

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