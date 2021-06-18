lifecell открыл 400-й магазин в Украине

18 июня 2021, 13:45

ачиная с лета 2020 года, новые точки продаж оператора открылись еще в 84 украинских городах. Общая площадь всех магазинов lifecell составляет 12,6 га.



lifecell открыл новые точки продаж, увеличив свою розничную сеть до 400 магазинов. Новые юбилейные магазины 18 и 19 июня откроются в Киеве, Днепре, Виннице, Мелитополе и Каховке.

В течение года, с лета 2020-го, в 84 городах Украины lifecell открыл 106 магазинов общей площадью 2 445 м². Из них в 43 новых городах и населенных пунктах раньше не было магазинов оператора. Теперь на 1,2 млн человек больше смогут обратиться к представителям оператора, выбрать необходимые товары или заказать услуги.С начала лета 2020 года lifecell продолжал активно работать над расширением своей розничной сети брендовых магазинов. Это торговые площади различного формата и размера, которые обеспечивают качественное обслуживание клиентов и предлагают широкий выбор мобильных гаджетов и аксессуаров для них. Торговые точки оператора представлены в различных форматах: четыре вида островков, два вида стендов, формат отдела и три формата полноценных магазинов с открытой или закрытой выкладкой.lifecell также расширил перечень услуг, которые абоненты могут получить в его сети магазинов. В 2020 году была запущена услуга «lifecell Обмен», благодаря которой можно обменять старый телефон на новый. Еще одним нововведением является обеспечение магазинов оператора плоттерами для резки защитных гидрогелевых пленок для смартфонов.Сейчас розничные магазины lifecell работают в 206 городах и населенных пунктах во всех регионах Украины и предоставляют возможность 19,3 млн украинцев получить консультацию или осуществить покупку в магазине оператора. Общая площадь эксклюзивных магазинов lifecell составляет более 12,6 га, что примерно равно площади 180 футбольных полей. В марте этого года оператор начал активное привлечение партнеров к участию в открытии брендовых магазинов lifecell.