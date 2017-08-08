Киевстар предоставляет безлимитный интернет для онлайн-образования

8 августа 2017, 12:15

Национальный телеком-оператор Киевстар развивает проект «Знание без границ» предоставляет своим абонентам нетарифицированный доступ к приложению Prometheus - платформе открытых онлайн-курсов, которая предлагает бесплатную подборку образовательных программ от лучших украинских и иностранных преподавателей.

«Знание без границ» - социальный проект Киевстар, цель которого сделать знание доступным для каждого человека. Проект уже объединяет приложение Wikipedia, удобные цифровые библиотеки MyBook и Smart Kyivstar, которыми ежемесячно пользуются в среднем 3,5 млн абонентов мобильного оператора. Для них доступ к этим ресурсам через официальные мобильные приложения не тарифицируется.

«Киевстар постоянно инвестирует в различные образовательные программы для школьников и студентов. Недавно мы выделили более 1,5 млн грн учителям, а теперь - сделали бесплатный доступ к Prometheus, чтобы каждый из наших клиентов имел доступ в лучшие университеты Украины», - комментирует Петр Чернышов, президент Киевстар.

Сейчас Prometheus предлагает своим пользователям 3500 видеолекций известных украинских и международных университетов и компаний: КНУ им. Тараса Шевченко, Киево-Могилянской академии, КПИ, аудиторско-консалтинговой компании EY, Microsoft Украина. Есть курсы Гарвардского университета, Стэнфорда и университета Квинсленда, дублированные на украинском языке.

«Сейчас на платформе зарегистрировано уже 400 000 слушателей, которым мы предлагаем 70 курсов от ведущих украинских университетов и компаний. Сотрудничество с Киевстар станет важным шагом для достижения нашей главной цели - предоставить бесплатный доступ к лучшему образованию каждому украинцу», - рассказал соучредитель проекта Иван Примаченко.

Официальное приложение Prometheus доступен для мобильных устройств на платформах Android и iOS.









