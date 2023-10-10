Як захистити бізнес від кіберзагроз з новим курсом Google

10 октября 2023, 13:15

Запускаємо проєкти, присвячені місяцю кібербезпеки, що відзначається в усьому світі у жовтні. Презентуємо безоплатний онлайн-курс від Google про кібербезпеку для підприємців.

Вміння захищатися від кіберзагроз важливе під час інформаційної війни, оскільки хакерські атаки можуть нести серйозну загрозу бізнесу.Курс містить 5 тренінгів, з яких дізнаєтеся, як

розпізнати кібератаку

створити системи захисту свого бізнесу

розробити стратегію підвищення безпеки бізнесу



Спікери курсу — експерти з Google, ISSP та Roosh.



І це не все! Учасники курсу зможуть отримати консультації від експертів та взяти участь у розіграші подарунків.



🔗 Реєстрація доступна за посиланням — https://rsvp.withgoogle.com/events/cs-basics-ukraine/forms/registration