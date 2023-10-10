Як захистити бізнес від кіберзагроз з новим курсом Google

Запускаємо проєкти, присвячені місяцю кібербезпеки, що відзначається в усьому світі у жовтні. Презентуємо безоплатний онлайн-курс від Google про кібербезпеку для підприємців.
Вміння захищатися від кіберзагроз важливе під час інформаційної війни, оскільки хакерські атаки можуть нести серйозну загрозу бізнесу.
Курс містить 5 тренінгів, з яких дізнаєтеся, як
розпізнати кібератаку
створити системи захисту свого бізнесу
розробити стратегію підвищення безпеки бізнесу
Спікери курсу — експерти з Google, ISSP та Roosh.
І це не все! Учасники курсу зможуть отримати консультації від експертів та взяти участь у розіграші подарунків.
🔗 Реєстрація доступна за посиланням — https://rsvp.withgoogle.com/events/cs-basics-ukraine/forms/registration