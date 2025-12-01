ГлавнаяНовости
1 декабря 2025, 8:15

"Жигулі" та Lanos масово зникають з доріг України

Лише у жовтні українці відправили під прес понад 2 000 таких автомобілів. Антирейтинг списання очолили ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Daewoo Lanos та ВАЗ 2109.


