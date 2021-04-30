ВАЗ-2107 — почему стоит покупать

30 апреля 2021, 16:45

Легендарная "семерка" даже сегодня может для кого-то стать первым автомобилем. Этот автомобиль отличается своими особенностями, о которых стоит узнать до его покупки. Он отлично подходит новичкам или тем, кто только учится хорошо водить. Ведь сломать в этой машине что-то довольно сложно, а ремонт почти ничего не будет стоить.

Если вы думаете купить ВАЗ 2107, необходимо узнать немного истории создания этого автомобиля. Он появился в результате рестайлинга ВАЗ-2105. Изменился внешний вид капота, добавили задний и передний бампера, улучшили форму. Салон был модернизирован намного сильнее. К креслам пассажиров и водителя добавили удобные спинки и подголовники, отделка стала более качественной.

За время производства "семерки" использовали самые разные моторы, поэтому во время покупки стоит спросить продавца, какой именно стоит на этой модели. Сегодня стоимость машины доступна каждому, поэтому ее часто покупают в качестве первого автомобиля.Основные факторы "за" покупку ВАЗ-2107

Если вы думаете, нужно ли вам покупать эту машину, стоит изучить несколько ее преимуществ:

низкая стоимость — даже студент, который только что получил права, может спокойно купить данный автомобиль на сервисе OLX, тем более, что предложений очень много;

ремонт и обслуживание дешевые — запчасти можно купить повсеместно, а конструкция настолько простая, что большую часть ремонтных работ владельцы могут сделать сами;

неплохой комфорт — несмотря на то, что комфорт здесь минимален, его все-таки постарались добавить, поэтому за такие деньги вы получите достаточно удобный автомобиль;

машина не боится мороза — благодаря старой карбюраторной системе двигатель можно запустить при любой минусовой температуре (конечно, если правильно ее настроить);

использование надежных материалов — конструкция достаточно прочная благодаря толстому слою железа (в некоторых местах толщина достигает 2 мм).

На сегодняшний день "семерка" все еще остается достаточно популярной машиной. И покупают ее не только в селах, но и в довольно крупных городах. Она имеет понятное и простое управление, редко ломается, недорогая в обслуживании. Именно эти параметры привлекают покупателей в первую очередь.

На вторичном рынке можно найти модели, которые были во владении только одного человека. Для периодических поездок на дачу или в качестве первой машины такой вариант считается оптимальным.