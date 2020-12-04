Айфон 12: стоит ли покупать новинку 2020 года? Плюсы и минусы

4 декабря 2020, 11:27

В октябре 2020 года линейка "яблочных" устройств пополнилась очередным Айфоном. Какую техническую начинку получил двенадцатый по счету iPhone, и стоит ли тратить 800 долларов на покупку новинки?

Каждый новый смартфон от Apple вызывает у покупателей живой интерес и становится все совершеннее. В 2020 году в технических характеристиках Айфона значатся:

OLED-дисплей Super Retina диагональю 6,1” с разрешением 2532×1170 pix;

флагманский чипсет Apple A14 Bionic с частотой 3100 МГц и архитектурой 2+4 ядра;

четырехъядерный графический процессор Apple GPU;

оперативная память LPDDR5 объемом 6 Гб;

внутренняя память – версии на 64, 128, 256 Гб;

операционная система iOS 14.1;

литий-ионный аккумулятор емкостью 2815 мАч с функциями беспроводной и быстрой зарядки;

двойная основная камера с широкоугольным и сверхширокоугольным объективами на 12 Мп и углом обзора 120°;

селфи-камера на 12 Мп с сенсором BSI CMOS;

коммуникации – Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS, USB, NFC;

связь – поддержка двух SIM-карт формата nano, сетей от 2G до 5G;

масса – 164 г;

физические параметры – 146х71х7,4 мм.

Преимущества и недостатки iPhone 12: покупать или нет?

Характеристики нового Айфона действительно впечатляют, при этом разработчикам удалось сделать смартфон компактным и очень тонким. Им удобно управлять даже одной рукой, а вес 164 г практически не ощущается.

8 аргументов "за" покупку нового iPhone:

- феноменальная производительность процессора;- мультизадачность за счет сложной архитектуры чипсета и большого объема ОЗУ;- вместительное внутреннее хранилище для отснятых фотосессий и видеороликов;- большой красочный дисплей + новейшее защитное стекло, снижающее риски повреждений в 4 раза;- защита от погружения в воду на 4 метра;- совершенная оптика для превосходных снимков и записи видеоряда в разрешении 4К;- фантастический тонкий дизайн и 5 вариантов стильных расцветок – черная, белая, красная, светло-зеленая, синяя.

Пользователи, которым посчастливилось протестировать новый гаджет от Apple, уже успели составить список недостатков Айфона 12 версии:

- несовершенная съемка в темноте;- отсутствие режима макросъемки, сканера отпечатков пальцев;- минималистичная комплектация – в набор входят только смартфон и кабель для подзарядки;- непродолжительное время автономной работы;- большая выемка ("челка") в верхней части дисплея;- заметный нагрев во время беспроводной подзарядки.

Учитывая передовые технические параметры девайса, указанные минусы можно назвать несущественными. Да, iPhone 12 стоит дороже смартфонов от Huawei, Samsung, Xiaomi и OPPO, но фанаты Apple наверняка захотят побаловать себя очередной новинкой с превосходной эргономикой и высокой производительностью.