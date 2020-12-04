Айфон 12: стоит ли покупать новинку 2020 года? Плюсы и минусы

В октябре 2020 года линейка "яблочных" устройств пополнилась очередным Айфоном. Какую техническую начинку получил двенадцатый по счету iPhone, и стоит ли тратить 800 долларов на покупку новинки?Характеристики iPhone 12
Каждый новый смартфон от Apple вызывает у покупателей живой интерес и становится все совершеннее. В 2020 году в технических характеристиках Айфона значатся:
- OLED-дисплей Super Retina диагональю 6,1” с разрешением 2532×1170 pix;
- флагманский чипсет Apple A14 Bionic с частотой 3100 МГц и архитектурой 2+4 ядра;
- четырехъядерный графический процессор Apple GPU;
- оперативная память LPDDR5 объемом 6 Гб;
- внутренняя память – версии на 64, 128, 256 Гб;
- операционная система iOS 14.1;
- литий-ионный аккумулятор емкостью 2815 мАч с функциями беспроводной и быстрой зарядки;
- двойная основная камера с широкоугольным и сверхширокоугольным объективами на 12 Мп и углом обзора 120°;
- селфи-камера на 12 Мп с сенсором BSI CMOS;
- коммуникации – Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS, USB, NFC;
- связь – поддержка двух SIM-карт формата nano, сетей от 2G до 5G;
- масса – 164 г;
- физические параметры – 146х71х7,4 мм.
Преимущества и недостатки iPhone 12: покупать или нет?
Характеристики нового Айфона действительно впечатляют, при этом разработчикам удалось сделать смартфон компактным и очень тонким. Им удобно управлять даже одной рукой, а вес 164 г практически не ощущается.
8 аргументов "за" покупку нового iPhone:- феноменальная производительность процессора;
- мультизадачность за счет сложной архитектуры чипсета и большого объема ОЗУ;
- вместительное внутреннее хранилище для отснятых фотосессий и видеороликов;
- большой красочный дисплей + новейшее защитное стекло, снижающее риски повреждений в 4 раза;
- защита от погружения в воду на 4 метра;
- совершенная оптика для превосходных снимков и записи видеоряда в разрешении 4К;
- фантастический тонкий дизайн и 5 вариантов стильных расцветок – черная, белая, красная, светло-зеленая, синяя.
Пользователи, которым посчастливилось протестировать новый гаджет от Apple, уже успели составить список недостатков Айфона 12 версии:- несовершенная съемка в темноте;
- отсутствие режима макросъемки, сканера отпечатков пальцев;
- минималистичная комплектация – в набор входят только смартфон и кабель для подзарядки;
- непродолжительное время автономной работы;
- большая выемка ("челка") в верхней части дисплея;
- заметный нагрев во время беспроводной подзарядки.
Учитывая передовые технические параметры девайса, указанные минусы можно назвать несущественными. Да, iPhone 12 стоит дороже смартфонов от Huawei, Samsung, Xiaomi и OPPO, но фанаты Apple наверняка захотят побаловать себя очередной новинкой с превосходной эргономикой и высокой производительностью.