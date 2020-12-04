4 декабря 2020, 11:27

Айфон 12: стоит ли покупать новинку 2020 года? Плюсы и минусы

В октябре 2020 года линейка "яблочных" устройств пополнилась очередным Айфоном. Какую техническую начинку получил двенадцатый по счету iPhone, и стоит ли тратить 800 долларов на покупку новинки?

Характеристики iPhone 12

Каждый новый смартфон от Apple вызывает у покупателей живой интерес и становится все совершеннее. В 2020 году в технических характеристиках Айфона значатся:

  • OLED-дисплей Super Retina диагональю 6,1” с разрешением 2532×1170 pix;
  • флагманский чипсет Apple A14 Bionic с частотой 3100 МГц и архитектурой 2+4 ядра;
  • четырехъядерный графический процессор Apple GPU;
  • оперативная память LPDDR5 объемом 6 Гб;
  • внутренняя память – версии на 64, 128, 256 Гб;
  • операционная система iOS 14.1;
  • литий-ионный аккумулятор емкостью 2815 мАч с функциями беспроводной и быстрой зарядки;
  • двойная основная камера с широкоугольным и сверхширокоугольным объективами на 12 Мп и углом обзора 120°;
  • селфи-камера на 12 Мп с сенсором BSI CMOS;
  • коммуникации – Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS, USB, NFC;
  • связь – поддержка двух SIM-карт формата nano, сетей от 2G до 5G;
  • масса – 164 г;
  • физические параметры – 146х71х7,4 мм.
 

Преимущества и недостатки iPhone 12: покупать или нет?

Характеристики нового Айфона действительно впечатляют, при этом разработчикам удалось сделать смартфон компактным и очень тонким. Им удобно управлять даже одной рукой, а вес 164 г практически не ощущается.

8 аргументов "за" покупку нового iPhone:

- феноменальная производительность процессора;
- мультизадачность за счет сложной архитектуры чипсета и большого объема ОЗУ;
- вместительное внутреннее хранилище для отснятых фотосессий и видеороликов;
- большой красочный дисплей + новейшее защитное стекло, снижающее риски повреждений в 4 раза;
- защита от погружения в воду на 4 метра;
- совершенная оптика для превосходных снимков и записи видеоряда в разрешении 4К;
- фантастический тонкий дизайн и 5 вариантов стильных расцветок – черная, белая, красная, светло-зеленая, синяя.

Пользователи, которым посчастливилось протестировать новый гаджет от Apple, уже успели составить список недостатков Айфона 12 версии:

- несовершенная съемка в темноте;
- отсутствие режима макросъемки, сканера отпечатков пальцев;
- минималистичная комплектация – в набор входят только смартфон и кабель для подзарядки;
- непродолжительное время автономной работы;
- большая выемка ("челка") в верхней части дисплея;
- заметный нагрев во время беспроводной подзарядки. 

Учитывая передовые технические параметры девайса, указанные минусы можно назвать несущественными. Да, iPhone 12 стоит дороже смартфонов от Huawei, Samsung, Xiaomi и OPPO, но фанаты Apple наверняка захотят побаловать себя очередной новинкой с превосходной эргономикой и высокой производительностью.


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