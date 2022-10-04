Не только iPhone: главные презентации Apple в 2022 году

4 октября 2022, 13:45

Пока мы активно обсуждаем Айфон 14 , незаслуженно обделенными вниманием остались другие продукты Apple, которые вышли в 2022 году.

Давайте вспомним, какие самые интересные гаджеты подарила и готовится презентовать корпорация из Купертино в этом году.



Июнь. Макбуки

Первой новинкой года стал Макбук, презентованный в начале июня. Он вышел в 2 линейках – бюджетной Air и максимально мощной Pro, причем более масштабные обновления произошли именно в ней. Так, в «прошках» изменился дизайн, рамки стали минимальными, что позволило немного уменьшить габариты компьютера. Новый процессор М2 – это потрясающая мощность, которая позволяет управлять самыми сложными процессами и обрабатывать огромные массивы информации в режиме реального времени. Добавьте сюда объем оперативной памяти в 24 гигабайта – и вы поймете, насколько мощная начинка у этой малютки. У них выросло автономное время работы, улучшилась аудиосистема и разрешение встроенной видеокамеры, что позволяет общаться с большим комфортом по видеосвязи.



Сентябрь. Айфоны и «умные часы»

После презентации 7 сентября Айфон в Киеве уже можно купить у официальных представителей бренда. Например, вы найдете их в сети магазинов Apple в Киеве My Cloud Store. Смартфоны получили изменения всех своих систем и элементов – не кардинальные, но это позволило значительно улучшить их рабочие параметры. Так, теперь смартфоны выпускаются с всегда активным экраном, который не нужно разблокировать для просмотра сообщений, и поддержкой спутниковой связи для отправки экстренных сообщений в отдаленной местности, где нет мобильного покрытия. У флагманов теперь новые процессора А16 Бионик, общая мощность которых выросла приблизительно на 40% по сравнению с прошлым поколением А15. Внимание заслуживает расширение цветового охвата и повышенная яркость дисплея, увеличенное автономное время работы, апгрейд аудиосистемы.



Октябрь. Планшеты, моноблоки и ноутбуки

В конце октября (а по другим данным, 1 ноября – официальная дата до сих пор не анонсировалась) выйдет Айпед. Традиционно, он появится в бюджетной линейке (это будет уже 10-е поколение) и в двух моделях с флагманских характеристиками – обозначаются как Pro. Флагманы будут отличаться размером экраном – 11 и 12,9 дюйма. Известно про них немного – будет использоваться последний «компьютерный» процессор М2, а вместо челки, вероятно, - интерактивная зона Dynamic Island. В бюджетной линейке инсайдеры говорят про значительный редизайн, но пока что никаких подтверждений этих слухов не было.