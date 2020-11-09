Какой Айфон 12 выбрать: кому подойдет mini, а кому — Pro или Pro Max

9 ноября 2020, 17:05

Серия Айфон 12 состоит из четырех моделей. Каждая привлекательна по-своему. Именно поэтому многие пользователи сталкиваются с пресловутыми трудностями выбора.

Чтобы понять, какую новинку целесообразнее выбрать, стоит оценить достоинства каждого гаджета из "великолепной четверки".

Центральная модель из линейки подойдет для тех, кто хочет заменить свой устаревший телефон на актуальную новинку. Она оборудована большим дисплеем (6,1”), мощным ЦПУ и двойным модулем основной камеры.

Основные преимущества.

"Угловатый" дизайн

Благодаря новой форме корпуса гаджет отлично лежит в руке и не скользит.

Большой выбор цветовых решений

Всего в линейке представлено 5 вариаций: белая, черная, синяя, зеленая и красная.

Минимальная ширина рамок вокруг экрана

Поля, обрамляющие дисплей, почти незаметны.

Средняя стоимость

Телефон дороже, чем mini-версия, но дешевле, чем Про и Про Макс.

Купить Айфон 12 можно тут https://www.moyo.ua/telecommunication/smart/iphone-12/. Использовать его целесообразно для ночной съемки (как на широкоугольную, так и на сверхширокоугольную оптику), серфинга в интернете, воспроизведения и хранения мультимедиа, а также гейминга.

Самый миниатюрный двенадцатый Айфон — подходящее решение для пользователей, которые успели устать от крупногабаритных фаблетов. Телефон облачен в компактный корпус и оснащен небольшим дисплеем (5,4”).

Это интересно: диагональ у Айфон 12 мини на 0,7 дюйма больше, чем у Айфон SE. При этом габариты корпуса осенней новинки гораздо меньше. Обусловлено это разницей в размерах рамок (у "Спешл Эдишн" они гораздо шире).

Преимущества mini-смартфона.

- Производительный процессор

Телефон использует такой же ЦПУ, как и другие устройства из серии. Фирменный чип Apple A14 обеспечивает топовую продуктивность и скорость работы.

- Эргономичная конструкция

Айфон отлично ложится в ладошку. Управлять им можно при помощи одной руки.

- Стоимость

Цена модели несколько ниже, чем стоимость остальных гаджетов из линейки.

- Высокая плотность пикселей

На 1 дюйм дисплея приходится 476 точек (это на 16 больше, чем у iPhone 12 и на 18 — чем у Айфон 12 Про Макс).

Использовать модель с приставкой mini можно для поддержки связи, работы и учебы. Благодаря компактным габаритам телефон удобно носить с собой в сумке или кармане.

"Продвинутая" сборка Айфона — лучший вариант для тех, кто гонится за топовой производительностью и новыми возможностями.

Встроенный Лидар, тройной модуль камеры, поддержка 5G — это только малая часть достоинств модели. Также в числе ее преимуществ три показателя.

1. Увеличенный объем оперативки

Разработка оборудована ОЗУ, емкость которого составляет 6 Гб.

2. Три сборки — три варианта ПЗУ

Покупатель может выбрать решение с оптимальным количеством места для хранения данных (от 128 до 512 Гб).

3. Продвинутая цифровая фотосъемка

Тройная камера работает на базе интеллектуального ПО и поддерживает технологии Focus Pixels, Deep Fusion, Smart HDR 3.

Самый дорогой в серии Айфон 12 Про Макс легко удовлетворяет потребности:

- мобильных фотографов,- геймеров,- блогеров и других пользователей.

Его плюсы — это:

1. Рекордно большой размер дисплея

Диагональ смартфона равна 6,7 дюймам. До выхода двенадцатой серии ни один Айфон не мог похвастаться настолько большим экранным пространством.

2. Улучшенное качество съемки

Как и версия Про, смартфон поддерживает инновационные технологии и может создавать файлы в формате ProRAW.

3. Дополнительный датчик камеры

В конструкции Про Макс есть второй стабилизированный датчик. Он способствует улучшению качества отснятых материалов (в особенности, при плохом освещении).

4. Емкость аккумулятора

Смартфон оснащен наибольшей в серии батареей. Ее энергоемкость — 3687 мАч. Она обеспечивает до 20 часов работы в автономном режиме воспроизведения видео и до 12 — в стриминг-режиме.

Что выбрать?

Чтобы сэкономить, целесообразно остановиться на версии mini. Сборка с минимальным хранилищем обойдется дешевле, чем любая другая разработка из двенадцатой серии.

Базовый Айфон 12 хорош, чтобы фотографировать и работать с мультимедиа. Стоит учитывать, что портреты снимать комфортнее на Айфон 12 Про или Про Макс, так как у этих смартфонов есть телефотообъектив и Лидар. Однако, если переплачивать за дополнительные возможности не хочется, Айфон 12 — то, что нужно.

Если же цена не имеет значения, лучше сделать ставку на топовый набор функций и купить Айфон 12 Про или Про Макс. Первый вариант подойдет для сторонников мобильных устройств со средними размерами корпуса и экрана, а второй — для поклонников фаблетов.