Робота на Чернігівщині: кому роботодавці готові платити найбільше?

В обласному центрі зайнятості повідомляють, що у зв’язку з воєнною агресією попит на робочу силу суттєво скоротився, але попри складну ситуацію роботодавці Чернігівщини потребують фахівців і можуть запропонувати гідну роботу.
Отже, кому роботодавці готові платити найбільше і скільки саме?
▪️ лікар-хірург (25 000 грн), Чернігівський район, смт Ріпки;
▪️ агроном (25 000 грн), Ніжинський район, с.Коломійцівка;
▪️ зоотехнік (25 000 грн), Ніжинський район, с.Коломійцівка;
▪️ шліфувальник (20 000 грн), м. Чернігів;
▪️ лікар з медицини невідкладних станів (20 000 грн), м. Ніжин;
▪️ головний енергетик (20 000 грн), м. Ніжин;
▪️ оператор верстатів з програмним керуванням (20 000 грн), м. Чернігів;
▪️ лікар-акушер-гінеколог (20 000 грн), Новгород- Сіверський район, смт Короп;
▪️ машиніст екскаватора (18 000 грн), м. Ніжин;
▪️ тракторист (16 200 грн), Прилуцький район, с.Нетяжино.