Робота на Чернігівщині: кому роботодавці готові платити найбільше?

11 июля 2022, 16:15

В обласному центрі зайнятості повідомляють, що у зв’язку з воєнною агресією попит на робочу силу суттєво скоротився, але попри складну ситуацію роботодавці Чернігівщини потребують фахівців і можуть запропонувати гідну роботу.

Отже, кому роботодавці готові платити найбільше і скільки саме?▪️ лікар-хірург (25 000 грн), Чернігівський район, смт Ріпки;▪️ агроном (25 000 грн), Ніжинський район, с.Коломійцівка;▪️ зоотехнік (25 000 грн), Ніжинський район, с.Коломійцівка;▪️ шліфувальник (20 000 грн), м. Чернігів;▪️ лікар з медицини невідкладних станів (20 000 грн), м. Ніжин;▪️ головний енергетик (20 000 грн), м. Ніжин;▪️ оператор верстатів з програмним керуванням (20 000 грн), м. Чернігів;▪️ лікар-акушер-гінеколог (20 000 грн), Новгород- Сіверський район, смт Короп;▪️ машиніст екскаватора (18 000 грн), м. Ніжин;▪️ тракторист (16 200 грн), Прилуцький район, с.Нетяжино.