11 июля 2022, 16:15

Робота на Чернігівщині: кому роботодавці готові платити найбільше?

В обласному центрі зайнятості повідомляють, що у зв’язку з воєнною агресією попит на робочу силу суттєво скоротився, але попри складну ситуацію роботодавці Чернігівщини потребують фахівців  і можуть запропонувати гідну роботу.

Отже, кому роботодавці готові платити найбільше і скільки саме?

▪️ лікар-хірург (25 000 грн), Чернігівський район, смт Ріпки;

▪️ агроном (25 000 грн), Ніжинський район, с.Коломійцівка;

▪️ зоотехнік (25 000 грн), Ніжинський район, с.Коломійцівка;

▪️ шліфувальник (20 000 грн), м. Чернігів;

▪️ лікар з медицини невідкладних станів (20 000 грн), м. Ніжин;

▪️ головний енергетик (20 000 грн), м. Ніжин;

▪️ оператор верстатів з програмним керуванням (20 000 грн), м. Чернігів;

▪️ лікар-акушер-гінеколог (20 000 грн), Новгород- Сіверський район, смт Короп;

▪️ машиніст екскаватора (18 000 грн), м. Ніжин;

▪️ тракторист (16 200 грн), Прилуцький район, с.Нетяжино.
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