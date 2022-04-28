Vodafone повернув зв’язок ще у 14 населених пунктів Київщини та Чернігівщини

28 апреля 2022, 12:15

Інженери Vodafone продовжують відновлювати зв’язок у населених пунктах Київщини та Чернігівщини, порушений унаслідок бойових дій.

У Київській області знов є можливість користуватись зв’язком у мешканців населених пунктів Бучанського району :с. Михайлівка-Рубежівка, смт Ворзель, міста Гостомель, с. Забуччя та смт Немішаєве. Також інженери Vodafone відновили роботу ще трьох базових станцій в Ірпені і двох – у Бучі.

У Вишгородському районі повернулись до ефіру села Сухолуччя, Страхолісся, Катюжанка, Глібівка, Любимівка, Соснівка і смт Димер. Також відновлено роботу мережі у селі Озерщина Бородянського району.



На Чернігівщині також тривають відновлювальні роботи. З’явився зв’язок у с. Халявин Чернігівського району. Окрім того, відновлена робота ще двох базових станцій у Чернігові.