Київстар відновив мобільний і фіксований зв'язок у ряді населених пунктів

16 ноября 2022, 11:15

Національний телеком оператор продовжує відновлювати мобільний зв`язок на півдні і сході України.

Нещодавно співробітники компанії відновили роботу базових станцій у звільнених населених пунктах Херсон, Снігурівка (Миколаївської області), Старий Салтів, Лісне та Великі Хутори (Харківська область).

Зокрема, усього за один день роботи мобільної мережі Київстар мешканці звільненого Херсону використали 17 тисяч хвилин для дзвінків і 232 Гігабайти мобільного інтернету, в тому числі в мережі 4G. Наразі у місті працюють три базові станції мобільного оператора, проте співробітники компанії докладають зусиль, щоб збільшити охоплення мережі.

Протягом усього часу, коли населені пункти знаходились під окупацією, Київстар зберігав за місцевими абонентами їх номери телефонів. Крім того, у звільнених населених пунктах діють спеціальні тарифні умови: безкоштовні дзвінки у мережі, а також пакети мегабайтів та хвилини на інші мережі.

Мешканці звільнених населених пунктів можуть телефонувати рідним і близьким, користуватись інтернетом, дізнаватись новини і отримувати важливу інформацію. Крім того, завдяки національному роумінгу, послугами мобільного зв`язку можуть користуватись також абоненти інших мобільних операторів України.

Також технічні спеціалісти Київстару відновили роботу мережі «Домашнього Інтернету» в місті Ізюм, Харківської області. До високошвидкісної передачі даних вже підключено понад 50 багатоквартирних будинків у звільненому місті.

Щодня телеком інженери Київстару працюють у звільнених населених пунктах, щоб якомога швидше повернути місцевим мешканцям можливість спілкуватись з близькими та рідними. Крім того, компанія продовжує будувати нові об`єкти мобільного зв`язку для покращення роботи мережі. Так, за 9 місяців 2022 року телеком оператор збудував понад 400 нових базових станцій 4G, а також модернізував 6,2 тисяч діючих базових станцій для збільшення швидкості мобільного інтернету.

У 2022 році національний телеком оператор інвестував у будівництво та розвиток телеком інфраструктури в Україні понад 3,5 мільярди гривень.