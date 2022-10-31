Vodafone відновив мережу у низці населених пунктів на сході і півдні

31 октября 2022, 18:15

Vodafone продовжує відновлювати роботу мережі у населених пунктах на сході та півдні України.

Так, протягом доби інженери Vodafone повернули зв'язок до смт Борова і села Бригадирівка в Харківській області. Також відтепер на зв’язку смт Гродівка Донецької області.

Вперше від початку війни змогли зателефонувати своїм рідним абоненти Vodafone у селі Старосілля Херсонської області. Село розташовано за 20км від нинішньої лінії фронту.

Vodafone також підсилює мережу в звільнених населених пунктах, де вже раніше були відремонтовані та запущені в ефір перші базові станції. Так, у Вовчанську і Куп’янську запрацювали додаткові базові станції, що дозволить покращити якість мережі.