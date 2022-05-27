Київстар встановив 108 нових базових станцій мобільного зв'язку

27 мая 2022, 11:15

Національний телеком оператор продовжує інвестувати у розвиток мобільного зв`язку, не зважаючи на масштабні військові дії.

Наразі 95% телеком інфраструктури компанії працює в звичайному режимі. У 2022 році компанія Київстар збудувала 108 нових базових станцій для покращення якості зв`язку.

Київстар спрямовує великі ресурси на підтримку обороноздатності країни і допомогу суспільству. В першому кварталі 2022 року Київстар інвестував у будівництво і розвиток в Україні мобільної мережі зв`язку 659 мільйонів гривень. Завдяки цьому телеком мережа компанії стабільно працює, забезпечуючи абонентів доступом до критично важливих послуг зв`язку.

У січні-травні 2022 року національний телеком оператор збудував 108 нових базових станцій мобільного зв`язку. Зокрема 53 базових станцій збудовано в містах на Заході України, 27 базових станцій – у Вінницькій, Житомирській, Київській і Черкаській областях. На Сході України – збудовано 20 базових станцій, з них найбільше у Харківській області. На Півдні України встановлено 8 нових базових станцій.

Завдяки розширенню мережі компанія може краще забезпечувати зв`язок у тих регіонах, де є зростання трафіку. Так, майже 5 млн абонентів, які до війни знаходились у великих містах, мігрували в сільську місцевість у межах своїх областей. А ще приблизно 4 млн абонентів - переїхали в інші регіони, переважно на Захід України.

Також за час військових дій спеціалісти телеком оператора усунули десятки тисяч аварійних ситуацій, які виникли внаслідок пошкодження телекомунікаційної інфраструктури. Наразі 95% телеком інфраструктури компанії працює у штатному режимі, забезпечуючи мобільний зв`язок і швидкісний інтернет для 26 мільйонів абонентів.

Крім цього компанія з лютого 2022 надала абонентам послуг і бонусів без стягнення плати на суму еквівалентну 425 млн грн, а також перерахувала понад 33 млн грн благодійної допомоги на гуманітарні потреби військових, лікарень, літніх людей та постраждалих від війни.