12 декабря 2024, 12:15

Vodafone подвоює кількість нових акумуляторів для базових станцій

Vodafone закупив ще більше 22 000 акумуляторних батарей (48V 100 Ah) для автономного живлення базових станцій під час відключень електропостачання.

Це батареї нового, а саме, літій-залізо-фосфатного типу, які набагато краще пристосовані до вказаних критичних умов експлуатації.

Таким чином, компанія більше ніж у 2 рази збільшить наявні ресурси та потужності сучасного резервного електропостачання об’єктів мобільного зв’язку.

«Ми докладаємо усіх зусиль для якнайшвидшої доставки цих акумуляторів в Україну. Так, не зважаючи на дефіцит наявного обладнання та логістичні перепони, пов'язані із військовим станом в країні, ми диверсифікували постачальників і, таким чином, маємо чітку впевненість в отриманні придбаного обладнання у законтрактовані терміни – вже до кінця грудня – і розпочати модернізацію якнайшвидше», – розповідає Олександр Шурин, головний енергетик Vodafone Україна.

Для підвищення надійності та збільшення часу автономного електропостачання базових станцій компанія протягом останніх трьох років постійно здійснює заміну батарей традиційного свинцево-кислотного типу до повного виведення їх з експлуатації на більш прогресивний – літій-залізо-фосфатний тип батарей.
Оцените новость:
  • 0 оценок