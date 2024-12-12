Vodafone подвоює кількість нових акумуляторів для базових станцій

12 декабря 2024, 12:15

Vodafone закупив ще більше 22 000 акумуляторних батарей (48V 100 Ah) для автономного живлення базових станцій під час відключень електропостачання.

Це батареї нового, а саме, літій-залізо-фосфатного типу, які набагато краще пристосовані до вказаних критичних умов експлуатації.

Таким чином, компанія більше ніж у 2 рази збільшить наявні ресурси та потужності сучасного резервного електропостачання об’єктів мобільного зв’язку.«Ми докладаємо усіх зусиль для якнайшвидшої доставки цих акумуляторів в Україну. Так, не зважаючи на дефіцит наявного обладнання та логістичні перепони, пов'язані із військовим станом в країні, ми диверсифікували постачальників і, таким чином, маємо чітку впевненість в отриманні придбаного обладнання у законтрактовані терміни – вже до кінця грудня – і розпочати модернізацію якнайшвидше», – розповідає Олександр Шурин, головний енергетик Vodafone Україна.Для підвищення надійності та збільшення часу автономного електропостачання базових станцій компанія протягом останніх трьох років постійно здійснює заміну батарей традиційного свинцево-кислотного типу до повного виведення їх з експлуатації на більш прогресивний – літій-залізо-фосфатний тип батарей.