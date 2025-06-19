Vodafone встановив багаторівневі системи резервного живлення

19 июня 2025, 8:15

Національний телеком-оператор Vega, який розвиває у Групі Vodafone інтернет для дому, завершив модернізацію систем альтернативного електроживлення в усіх 15 регіонах присутності.



Щоб забезпечити інтернет-доступ навіть у період ймовірних знеструмлень, компанія закупила і встановила на технічних майданчиках GPON 210 нових енергосистем, які оптимально адаптовані для роботи із сучасними літій-ферум-фосфатними (LiFePo4) акумуляторними батареями і дозволяють швидко заряджати такі АКБ. Додатково компанія закупила понад 2000 акумуляторів та джерел безперебійного живлення (ДБЖ).

Завдяки оновленій інфраструктурі усі клієнти Vodafone Gigabit Net зможуть залишатися на зв’язку понад 100 годин навіть за повної відсутності електропостачання.GPON-майданчиків, які потрібно резервувати, відносно небагато, але кожен із них критично важливий, адже обслуговує велику кількість абонентів. Саме тому у Групі Vodafone приділяють особливу увагу їх енергонезалежності – у період ймовірних літніх відключень світла це означає, що клієнти залишатимуться з інтернетом.

«Сучасне обладнання, яке забезпечує клієнтам високошвидкісний домашній інтернет, споживає більше електроенергії, тому й системи альтернативного живлення мають бути потужнішими. Щоб гарантувати безперервну роботу, ми повністю дублюємо системи живлення, щоб забезпечити безперебійну роботу навіть у разі виходу з ладу однієї з систем. Також усі важливі вузли мережі забезпечені ДГУ (дизель-генераторними установками). Таким чином, ми створюємо стійку багаторівневу систему резервування», – розповідає Богдан Дуб, головний енергетик телеком-оператора Vega, що входить до групи Vodafone Україна.

Загалом у сталість і розвиток фіксованого інтернету за 2024 рік Vodafone інвестував понад 500 млн грн.



Інтернет для дому від Vodafone надається виключно за технологією GPON, яка забезпечує гігабітну швидкость та стабільність роботи інтернет-послуг вже для 1,5 млн домогосподарств Києва, Вишневого, Харкова, Львова, Дніпра, Одеси, Південного, Чорноморська, Запоріжжя, Кривого Рогу, Чернігова, Рівного, Луцька, Тернополя, Івано-Франківська, Чернівців, Полтави, Миколаєва, Житомира, Бердичева, Коростишева.