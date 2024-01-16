Vodafone побудував мережу GPON ще у 3000+ багатоквартирних будинках

16 января 2024, 12:15

Після виходу на ринок фіксованого зв’язку Vodafone Україна продовжує активно розвивати послуги домашнього інтернету Vodafone Gigabit Net, за який у групі компаній відповідає команда Vega.



За 2023 рік оператор розгорнув мережу GPON у 3125 багатоквартирних будинках. Мешканці понад 411 тисяч домогосподарств Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Чорноморська, Вишневого, Запоріжжя та Львова тепер також мають можливість користуватися інтернетом за сучасною технологією. У грудні минулого року розпочалося будівництво у Миколаєві та Івано-Франківську. Загалом домашній інтернет Vodafone Gigabit Net доступний для підключення вже у 5370 будинках – у 782 тисячах домогосподарств.

Компанія не лише розширює географію покриття, а й модернізує оптичні мережі на нову технологію. Модернізовано понад 80% інфраструктури FTTB та FTTH, яка вже працює на основі технології GPON«Користувачі охоче обирають GPON. У 2023 році кількість абонентів за цією технологією зросла майже втричі. Тисячі українців залишалися на зв’язку під час тогорічних «блекаутів» і готові до ймовірних відключень в будь-який момент завдяки можливостям мережі GPON. При цьому не лише енергоефективність є відображенням попиту. Клієнти оцінюють GPON майже у 10 разів краще ніж інші технології ще й за високу швидкість передачі даних та надійність сервісів. Тому саме GPON ми вважаємо ключовою технологією найближчого майбутнього і будемо продовжувати розширювати її географію покриття в Україні в усіх регіонах присутності», – відзначив генеральний директор Vega Сергій Скрипніков.У стійкість мережі компанія вже інвестувала понад 250 млн гривень. Це інвестиції у будівництво нових зон GPON та модернізацію мереж FTTx, відновлення обладнання, пошкодженого та знищеного через вороже вторгнення, та закупівлю акумуляторів, генераторів й пального для забезпечення працездатності обладнання навіть під час ймовірних відключень від електроживлення.