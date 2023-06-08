Vodafone запускає фіксований інтернет з гігабітною швидкістю

8 июня 2023, 10:45

Уперше Vodafone виходить на ринок з пропозицією високошвидкісного фіксованого домашнього інтернету для дому - Vodafone GigabitNet.

Абонентів підключатимуть до нової мережі за сучасною технологією GPON (гігабітна оптична мережа), яка забезпечує швидкість до 1 Гбіт/с., що в 10 разів потужніше звичного 100 Мбіт/с. Окрім ультра швидшої передачі даних, технологія забезпечує інтернет в домівці навіть коли відсутнє світло. Потрібно лише підключити до модему звичайний пристрій безперебійного живлення і ви в мережі.



Мешканці Києва, Львова, Одеси й Дніпра вже можуть спробувати гігабітний домашній інтернет від Vodafone. У 10 разів швидша передача даних забезпечить участь у відеоуроках, організацію онлайн-конференцій та стрімів, перегляд якісного відеоконтенту на різних девайсах абсолютно без підвисань незалежно від кількості людей та одночасно активних ґаджетів вдома.

«Ми продовжуємо втілювати технологічні інновації в Україні й наразі робимо доступною унікальну технологію передачі даних, яку раніше використовували для власних мережевих об‘єктів. Технологія обрана для забезпечення інтенсивного споживання інтернету, що зростає з геометричною швидкістю щодня. Якщо у світі це зумовлене стрімким розвитком технологій - життя у постійних стрімах, віртуальна реальність, популярність IoT рішень, то в Україні потреба в активному користуванні інетом викликана ще й війною. Люди працюють з дому, навчаються з дому, і навіть допомагають військовим з дому. Вони дуже, занепокоєні, особливо у великих містах, чи буде працювати інтернет, чи вистачить потужностей мережі, скільки провайдер зможе утримувати роботу послуг на альтернативних джерелах живлення і т. і., тому що якісний і стабільний зв’язок в нашій країні зараз життєво важливий кожному. Vodafone забезпечуватиме його надаючи доступ до інтернету в тому числі й через мережу GPON», –¬ відзначила генеральна директорка Vodafone Україна Ольга Устинова.Це одна з найбільш перспективних оптичних мереж інтернет-доступу завдяки надійності та пропускній спроможності. Надалі вона легко модернізується у XGS-PON, яка дозволяє збільшити швидкість передачі даних вже до 10 Гбіт/с. Для цього достатньо буде замінити абонентське обладнання і канал буде готовий забезпечити потрібну пропускну здатність навіть якщо згодом користувачам знадобиться доступ до ще «важчого» контенту. Технологія майбутнього на якій базуватиметься конект в тому числі технологічний 5 і 6G.

Серед вагомих плюсів GPON:

• Висока швидкість. При швидкості до 1 Гбіт/с, яку здатний розвивати GPON, фільм у Full HD якості завантажується приблизно за 3 хвилини, а фільм у форматі Ultra HD (4K) – менш ніж 10 хвилин.

• Надійність та бездоганність потокового відео, «живих» трансляцій, сучасного ігрового контенту тощо. Більше не потрібно обмежувати себе в кількості одночасно підключених ґаджетів та інших технологічних приладів

• Мультисервіс. Користувач може отримати інтернет, телебачення, телефонію, відеоспостереження, управління «Розумним будинком» тощо при підключенні до одного роутера.

• Енергонезалежність. Завжди на зв’язку, навіть якщо в будівлі не має світла. Активне обладнання розміщується безпосередньо у квартирі, тож для забезпечення безперешкодного доступу в інтернет абоненту достатньо мати джерело безперебійного живлення



Спочатку послуги надаватимуться за акційним тарифом – 125 грн на 6 місяців, далі абонентська плата за високошвидкісний Vodafone GigabitNet складатиме 250 грн/місяць. За аналогічну ціну у багатьох інтернет-провайдерів доступна лише опція 100 Мбіт/с, то ж користувачі отримують до 10 разів швидший домашній інтернет без додаткових переплат.