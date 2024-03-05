Vodafone отримав нагороду від Ookla за найшвидший мобільний інтернет в Україні

5 марта 2024, 13:15

Ookla назвала найшвидшу мобільну мережу в Україні у 3–4 кварталах 2023 року. Лідером за швидкістю мобільного інтернету в Україні став Vodafone.



Щоб визначити переможця, Ookla проаналізувала користувацькі тести Speedtest з використанням сучасних пристроїв усіх основних операторів країни. Результати аналізу Ookla підтверджують, що Vodafone забезпечив найвищу загальну швидкість мобільного інтернету в Україні.



Розповісти про перемогу у Ukraine's Speedtest Awards Vodafone вирішив у швидкому і веселому рекламному ролику. Згідно з сюжетом ролика, після перемоги над іншими українськими мобільними мережами найшвидший оператор мобільного інтернету кидає виклик найшвидшій в країні людині – чемпіону і рекордсмену України бігуну Еріку Костриці. За результатами гумористичного дослідження, Ерік не поступається у швидкості, та у Vodafone є суттєва перевага, адже мобільний інтернет в тарифі Turbo від Vodafone може показувати високий результат швидкості безлімітно.

«Такі «змагання» у мене точно вперше, – ділиться враженнями легкоатлет Ерік Костриця. – Мені сподобалась думка бігти наввипередки з інтернетом. Адже бути найшвидшим – це приємне відчуття. Та я прекрасно розумію, скільки роботи за цим стоїть. Нагорода – це лише верхівка айсбергу, яка неможлива була б без щоденної невпинної праці цілої команди за будь-яких умов. Це справедливо не тільки для спорту. Повага команді оператора, яка навіть під час війни робить усе можливе і не можливе, щоб наш інтернет швидко «бігав»».«Vodafone Україна від початку повномасштабного вторгнення інвестував 7.4 мільярдів гривень у телеком-інфраструктуру країни. За цей час оператор повернув в ефір 815 міст і сіл. Не зважаючи на постійні ушкодження мережі та необхідність відновлювати обладнання, наші інженери продовжують будувати нове – 5040 базових станцій вдалось вивести в ефір під час активної фази війни в країні для розширення покриття та ємності мережі. Адже за ці два роки споживання трафіку зросло у 1,5 рази – у середньому дата-клієнт Vodafone використовує близько 9 ГБ мобільного інтернету на місяць, – розповідає Андрій Отрощенко, директор з маркетингу Vodafone Україна. – Завдяки невтомній роботі наших зв’язківців, нам вдалось досягти 90% працездатності мережі в умовах війни. Крім того, наші клієнти по всій Україні можуть споживати більше контенту, зберігаючи високу якість мобільного інтернету».«Після ретельного аналізу 765 993 ініційованих споживачами тестів, проведених за допомогою Speedtest, Vodafone визнаний найшвидшою мобільною мережею в Україні за версією Ookla's Speedtest Awards», — зазначив Стівен Бай (Stephen Bye), президент і генеральний директор Ookla, підрозділ Ziff Davis. «Ця престижна нагорода присуджується операторам мобільних мереж, які демонструють виняткову швидкість і продуктивність у порівнянні з іншими основними мобільними мережами на своєму ринку за 3–4 квартали 2023 року. Ми раді нагородити Vodafone за це досягнення, яке є результатом прагнення компанії надавати своїм клієнтам найкращий досвід користування мобільним інтернетом».Нагорода Speedtest Awards відзначає найкращих за швидкістю провайдерів за допомогою Speed Score, який включає вимірювання швидкості завантаження та передачі даних кожного провайдера. Тести, які використовуються для обчислення показника швидкості, надходять виключно від «сучасних пристроїв», тобто пристроїв, здатних підключатися до найшвидшої загальнодоступної технології на ринку. Speed Score у Vodafone у 3-4 кварталах 2023 року склав 33,33 з показниками 29,32 Мбіт/с на завантаження (Download) і 11,87 Мбіт/с на передачу (Upload).