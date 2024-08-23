Друге півріччя поспіль у Vodafone найшвидший мобільний інтернет в Україні

23 августа 2024, 14:15

Vodafone отримав ще одну престижну нагороду Ookla's Speedtest Awards за результатами користувацьких тестів Speedtest у 1-2 кварталах 2024 року.



Ookla's Speedtest Awards присуджується операторам мобільних мереж, які демонструють виняткову швидкість і продуктивність у порівнянні з іншими основними мобільними мережами на своєму ринку. Як і у минулому півріччі, у 1-2 кварталах 2024 року лідером за швидкістю мобільного інтернету в Україні став Vodafone.



Щоб визначити переможця, Ookla, світовий лідер з тестування та аналізу швидкості інтернету, проаналізувала 2 661 108 користувацьких тестів Speedtest. Результати аналізу Ookla підтверджують, що Vodafone забезпечив найвищу загальну швидкість мобільного інтернету в Україні із результатом 31.79.

Так у першому півріччі 2024 року Vodafone продемонстрував найвищу середню швидкість завантаження (Download), що склала 26.87 МБ/сек.«Ми постійно працюємо над забезпеченням стабільного зв’язку навіть під час відключень електроенергії. Після масованих атак на енергоінфраструктуру країни, компанія вирішила подвоїти заплановані на цей рік інвестиції в енергонезалежність. – розповідає Андрій Отрощенко, директор з маркетингу Vodafone Україна. –Усі наші базові станції забезпечені батареями і ми постійно оновлюємо парк акумуляторів на користь більш стійких до постійних відключень електроенергії батарей. Кількість базових станцій, які можуть працювати від генераторів вдалось збільшити в 7 разів. Компанія продовжує закупати додаткові генеруючі потужності та системи автономного енергозабезпечення. У час війни наші зв’язківці роблять усе можливе, аби клієнти Vodafone мали постійний зв'язок та могли відчувати переваги швидкого і якісного мобільного інтернету».Vodafone працює над збільшенням швидкості, доступної для користувачів, не тільки на базі 4G. У травні цього року Vodafone розпочав тести indoor-рішенння 5G, яке компанія побудувала спільно з Nokia у Івано-Франківську на території інноваційного центру Промприлад. Це були перші в Україні майданчики, де 5G став доступний не лише за допомогою спеціального демонстраційного обладнання. Відчути новий рівень швидкості та можливості сучасних технологій можна було за допомогою звичайних смартфонів та планшетів із підтримкою 5G.Як розраховується Speed Score:1. Відбираються лише ті виміри з програми Speedtest, що зроблені на смартфонах, які можуть досягати максимально можливих швидкостей.2. Якщо абонент здійснював декілька тестів в один день в одній локації - вони агрегуються в один тест, щоб виключити можливий вплив від багаторазових вимірів одним користувачем.3. Відбувається розрахунок значення Speed Score – середньозваженої швидкості мобільного інтернету, де основний вплив має медіанна швидкість завантаження (швидкість, яку в середньому будуть досягати абоненти при стандартному сценарії користування мобільним інтернетом).