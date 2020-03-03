Киевстар второй год подряд лидер по скорости интернета

3 марта 2020, 10:45

Согласно данным компании Ookla, которой принадлежит приложение Speedtest, средняя скорость мобильного интернета в Украине выросла с 16 Мбит/c по итогам 2018 года, до 20,5 Мбит/c по итогам прошлого года. Лидером рейтинга среди мобильных операторов в очередной раз стал Киевстар.

По результатам исследования в 2019 году средняя скорость в сети Киевстар была самой высокой среди всех операторов. Скорость загрузки (Download) – более 22 Мбит/c, а передачи (Upload) – 12,9 Мбит/c.

«Сегодня мы отмечаем два важных достижения. Киевстар вновь подтвердил статус оператора с самым быстрым мобильным интернетом в Украине. А количество наших абонентов, которые пользуются 4G - превысило 10 млн», - комментирует Александр Комаров, президент Киевстар.

Всего в 2019 году украинские пользователи приложения Speedtest провели 3 млн 150 тысяч тестов скорости мобильного интернета. А пятью самыми популярными смартфонами, которые использовали для измерения, стали:

1. Iphone 7;

2. Xiaomi Redmi Note 5 Pro;

3. Xiaomi Redmi Note 4;

4. iPhone 6s;

5. iPhone X.

Напомним, что Ookla является лидером по тестированию и анализу скорости фиксированного и мобильного интернета. Ежедневно благодаря приложению пользователи во всем мире проводят более 10 млн тестов, а общее количество тестов превесело 20 миллиардов. Поэтому Ookla имеет наибольшее количество данных для анализа доступности и эффективности фиксированного и мобильного интернета. По итогам 2018 года Киевстар уже был отмечен компанией как оператор с самой высокой средней скоростью интернета.