Украина поднялась в глобальном рейтинге скорости интернета

22 февраля 2022, 14:15

Мировой лидер в сфере интернет-тестирования в четвертый раз отметил Киевстар, как лидера по скорости мобильного интернета в Украине.

Такие результаты обнародовала компания Ookla, которой принадлежит сервис измерения скорости интернета Speedtest.

Средняя скорость загрузки данных в сети Киевстар была больше 31 Мбит/с. Это подтвердили результаты более чем 1 млн тестов в приложении Speedtest, которые украинские пользователи делали во втором полугодии 2021 года. Эти данные дополняют аналогичное исследование в первом полугодии, когда Киевстар также был отмечен, как оператор с наибольшей средней скоростью мобильного интернета.

Кроме того, Киевстар получил самый высокий показатель Coverage Score в приложении Speedtest, набрав 623 балла. Это почти на 30% превышает показатель ближайшего конкурента, который получил 488 баллов. Эта оценка качества покрытия определяется путем анализа количества мест, где операторы предоставляют свои услуги, и качества мобильной связи в каждом из этих мест.

«Предоставлять клиентам качественный сервис – это марафон, где ты должен показывать стабильно хорошие результаты, постоянно развиваться. В четвертый раз получать награду за лучшую скорость интернета, а теперь еще и за лучшее покрытие – доказательство наших усилий. И их можно легко подсчитать: более 90% населения уже имеет доступ к 4G, больше 5 млрд гривен мы инвестировали только в прошлом году в современные технологии, тысячи маленьких сел получили скоростной мобильный интернет», – комментирует результаты Speedtest Awards Александр Комаров, президент Киевстар.

Интересно, что в течение прошлого года Украина значительно улучшила свои позиции в Speedtest Global Index – глобальном рейтинге скорости мобильного интернета от Ookla. Наша страна поднялась в рейтинге сразу на 15 позиций, с 77 места в январе 2021 года на 62 позицию в январе 2022 года. Украина сейчас выше в рейтинге, чем Ирландия, Израиль, Казахстан и многие другие страны.

Рост средней скорости мобильного интернета в Украине связан с увеличением количества 4G-пользователей, считают у мобильного оператора. Только в сети Киевстар больше 12 млн абонентов, регулярно пользующихся 4G-интернетом.