Ookla: Мобильный Интернет от Киевстар - самый быстрый в Украине

19 октября 2018, 9:45

Киевстар отмечен как оператор с самым быстрым мобильным интернетом в среднем по стране среди мобильных операторов Украины.

Такие данные получены по результатам анализа тестов в приложении Speedtest от Ookla за второй и третий квартал 2018 года.

«Результаты Speedtest – это еще одно весомое подтверждение высокой скорости мобильного Интернета Киевстар, которым ежедневно пользуются миллионы украинцев. Это стало возможным, в том числе благодаря слаженной и кропотливой работе по запуску 4G в Украине, а также значительной роли Киевстар в этом процессе» – комментирует результаты Speedtest® Awards Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

Ookla проанализировала более 2 млн 800 тыс. тестов скорости мобильного Интернета, которые проводили абоненты всех мобильных операторов Украины. На основании результатов Speedtest® во втором и третьем кварталах 2018 года, средняя скорость мобильного Интернета в сети Киевстар была признана самой высокой среди всех операторов Украины, с показателем Speed Score – 18.42 (включает в себя показатели скорости загрузки (Download) и передачи (Upload) данных каждого оператора, что позволяет оценить скорость работы сети).

При этом, средняя скорость загрузки (Download) за указанный период в сети Киевстар была 20.14 Мбит/c, а передачи данных (Upload) – 9.54 Мбит/c.

«Благодаря миллионам тестов, которые ежедневно совершают в приложении Speedtest, Ookla разработала надежный и всесторонний подход к оценке качества Интернета. Нам приятно отметить Киевстар как оператора с самой быстрой мобильной сетью в Украине на основе нашего тщательного анализа. Эта награда является свидетельством исключительной эффективности компании, которую подтвердили ее же клиенты во втором и третьем кварталах этого года», – отметил Джейми Стивен, исполнительный вице-президент Ookla.

Напомним, что Киевстар, как оператор с наибольшим количеством абонентов – 26,5 млн человек – по результатам двух аукционов на 4G-частоты приобрел больше всего частотного спектра, что позволяет компании предоставлять своим клиентам качественную связь 4G, а также самый быстрый мобильный Интернет в среднем по Украине. Менее чем за 3 месяца с начала внедрения нового стандарта в диапазоне 1800 МГц, телеком-оператор охватил 4G-связью уже 3410 населенных пунктов, где проживает более 20 млн человек.

Ookla, компания, которой принадлежит приложение Speedtest®, является лидером в области тестирования и анализа скорости фиксированного и мобильного Интернета. Согласно данным компании, ежедневно благодаря приложению пользователи проводят больше 10 млн тестов, поэтому Ookla имеет полную аналитику по доступности и эффективности фиксированного и мобильного Интернета в мире.