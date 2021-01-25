Самый быстрый мобильный интернет Украины – у Vodafone. Данные Speedtest.

25 января 2021, 10:45

Vodafone Украина – лидер по скорости мобильного интернета в Украине. Таковы результаты независимого исследования Ookla за второе полугодие 2020 года.



Показатель скорости – Speed Score – в Украине вырос до 30,85, год назад он составлял 20.7. Speed Score базируется на скорости загрузки и передачи данных, учитываются измерения, проведенные в сети любого стандарта.



Vodafone продемонстрировал во втором полугодии 2020 самую высокую среднюю скорость загрузки (Download), которая составила 29,38 Мбит/c, а также самую высокую в Украине среднюю скорость передачи (Upload), которая составляет 14,10 Мбит/c.

«За последний год потребление трафика выросло в 1,4 раза – в среднем дата-клиент Vodafone использует больше 5 ГБ мобильного интернета в месяц. При этом, скорость мобильного интернета растет, несмотря на увеличение нагрузки на сеть. В целом, за год, по данным Ookla, скорость в нашей сети выросла на 32% и достигает 25.7 Мбит/сек, что даже выше роста в целом по Украине. Это стало возможным благодаря инвестициям в расширение покрытия и емкостного ресурса LTE. В результате наши клиенты по всей Украине могут потреблять больше контента, сохраняя высокое качество мобильного интернета», – комментирует результаты исследования Андрей Отрощенко, директор по маркетингу Vodafone Украина.



В 87% тестов, проведенных в сети Vodafone Украина, скорость загрузки выше за 5 Мбит/с. Этого значения достаточно для комфортного просмотра видео контента, согласно рекомендациям Google, а также для использования большинства популярных сервисов.



Если учитывать данные сетей всех операторов, средняя скорость загрузки в мобильных сетях Украины во втором полугодии 2020 составляет 25 Мбит/с.



Компания Ookla – лидер по тестированию и анализу скорости интернета. С помощью сервиса Speedtest пользователи мобильных и фиксированных сетей ежегодно проводят более 10 млн тестов. Для определения оператора с самым быстрым мобильным интернетом Ookla использует собственную методологию – Speed Score.



Как рассчитывается Speed Score:

1. Отбираются только те измерения по программе Speedtest, сделанные на смартфонах, которые могут достигать максимально возможных скоростей.

2. Если абонент совершал несколько тестов в один день в одной локации – они агрегируются в один тест, чтобы исключить возможное влияние от многократных измерений одним пользователем.

3. Происходит расчет значения Speed Score - средневзвешенной скорости мобильного интернета, где основное влияние оказывает медианная скорость загрузки (скорость, которую в среднем будут достигать абоненты при стандартном сценарии пользования мобильным интернетом).