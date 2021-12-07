7 декабря 2021, 10:15

Vodafone возглавил рейтинг самых прозрачных компаний Украины

Группа компаний Vodafone Украина признана наиболее прозрачной украинской компанией. Таковы результаты Индекса ESG прозрачности украинских компаний (ESG Transparency Index 2020).

Ежегодная оценка проводится Профессиональной ассоциацией корпоративного управления (ПАКУ) и Центром «Развитие Корпоративной Социальной Ответственности» при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE).

В ТОП-5 также вошли компании АО «Первый украинский международный банк», Группа ДТЭК, АБ «УКРГАЗБАНК» и ИП «Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед».

В апреле этого года Группа компаний Vodafone Украина впервые опубликовала годовой отчет об устойчивом развитии. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

Индекс оценивает прозрачность украинских компаний по ESG-факторам (социальным, экологическим и корпоративному управлению).

Были проанализированы 56 сайтов компаний и оценены результаты деятельности в таких сферах: корпоративное управление, права человека, трудовые отношения, окружающая среда, отношения с потребителями, честные операционные практики, работа с общинами, отчетность компании (в том числе отчет об управлении и нефинансовых отчетах), навигация сайта и его доступность.

Это уже второе подобное исследование. Первое было проведено в 2020 году и оценивало данные за 2019 год.
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