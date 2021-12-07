Vodafone возглавил рейтинг самых прозрачных компаний Украины

7 декабря 2021, 10:15

Группа компаний Vodafone Украина признана наиболее прозрачной украинской компанией. Таковы результаты Индекса ESG прозрачности украинских компаний (ESG Transparency Index 2020).

Ежегодная оценка проводится Профессиональной ассоциацией корпоративного управления (ПАКУ) и Центром «Развитие Корпоративной Социальной Ответственности» при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE).В ТОП-5 также вошли компании АО «Первый украинский международный банк», Группа ДТЭК, АБ «УКРГАЗБАНК» и ИП «Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед».В апреле этого года Группа компаний Vodafone Украина впервые опубликовала годовой отчет об устойчивом развитии. Ознакомиться с ним можно по ссылке.Индекс оценивает прозрачность украинских компаний по ESG-факторам (социальным, экологическим и корпоративному управлению).Были проанализированы 56 сайтов компаний и оценены результаты деятельности в таких сферах: корпоративное управление, права человека, трудовые отношения, окружающая среда, отношения с потребителями, честные операционные практики, работа с общинами, отчетность компании (в том числе отчет об управлении и нефинансовых отчетах), навигация сайта и его доступность.Это уже второе подобное исследование. Первое было проведено в 2020 году и оценивало данные за 2019 год.