Google запускає в Україні Центр прозорості (Transparency Center)

12 июля 2024, 15:45

Google запускає в Україні сайт Центр прозорості (Transparency Center) — хаб, де зібрана вся інформація щодо політик компанії.



Мільярди людей щодня звертаються до Google, щоб отримати доступ до достовірної інформації та контенту, і ми серйозно ставимося до цієї відповідальності. Наші правила користування, правила використання продуктів, політики для розробників та правила спільноти існують для того, щоб забезпечити безпеку користувачів, у той час як ми виконуємо нашу місію зробити інформацію загальнодоступною.

Сьогодні ми запускаємо сайт Центр прозорості (Transparency Center) в Україні — хаб, де зібрана вся інформація щодо наших політик, зокрема:Процес розробки політик.Правила щодо продукту чи послуг.Інструменти звітності та оскарження.Звіти про прозорість.Принципи Google щодо конфіденційності та AI (Штучний Інтелект).За допомогою Центру прозорості користувачі можуть легше знаходити інформацію про наші політики, дізнаватися, як ми їх створюємо та забезпечуємо їх дотримання, повідомляти про порушення та досліджувати нашу постійну прихильність до звітів про прозорість – усе в одному місці.У міру того як змінюється ландшафт онлайн-загроз, наші політики також розвиваються, допомагаючи запобігти зловживанням на наших платформах. Оскільки правила використання наших продуктів відрізняються, ми адаптуємо наші політики до кожної платформи, прагнучи створити безпечний і позитивний досвід для всіх. За допомогою Центру прозорості ви можете дізнатися про наш процес розробки політик, як ми застосовуємо наші політики та переглядати кожну політику за продуктом і послугою.Деякі з наших найважливіших керівних принципів також доступні для перегляду, зокрема принципи штучного інтелекту Google, вперше представлені в 2018 році. Надаючи вам доступ до наших політик і принципів, ми прагнемо, щоб користувачам, розробникам і творцям було легко зрозуміти умови, правила та інструкції.Вперше ми опублікували звіти про прозорість понад десять років тому, показуючи, як державна політика впливає на доступ до інформації та сприяє обговоренням вільного потоку інформації в Інтернеті. Ви можете зайти до Центру прозорості, щоб дізнатися більше про передумови наших звітів про прозорість, отримати інформацію про те, як ми застосовуємо наші політики щодо різних продуктів, і де їх можна переглянути повністю.Центр прозорості має спеціальну сторінку, яка допоможе вам знайти способи повідомляти про шкідливий контент і подавати скарги за допомогою кількох наших служб. Наш процес оскарження спрямований на забезпечення належної правової процедури, ефективності та прозорості для користувачів, які оскаржують наші рішення щодо застосування політик.Ми сподіваємось, що завдяки підвищеній прозорості щодо того, як ми обробляємо доступ до інформації, модерування на наших платформах і деякі з наших ключових методів безпеки, ви легко знайдете корисну інформацію.