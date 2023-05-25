США придбають для ЗСУ нові NASAMS

Держдеп США схвалив угоду щодо продажу Україні ЗРК NASAMS та супутнього обладнання на суму $285 млн, — Пентагон.
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