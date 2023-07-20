США выделяют новый пакет военной помощи для Украины на $1,3 млрд

В Пентагоне сообщили, что в него войдут:
▪️ Четыре ЗРК NASAMS и боеприпасы;
▪️ 152-мм артиллерийские снаряды;
▪️ Оборудование для разминирования;
▪️Противотанковые ракеты TOW;
▪️ Беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade;
▪️ Высокоточные авиационные боеприпасы;
▪️ Средства выявления противодействия БПЛА и средств РЭБ;
▪️ 150 бензовозов;
▪️ 115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
▪️ 50 тактических машин для эвакуации техники;
▪️ Оборудование для охраны портов и гаваней;
▪️Тактические защищенные системы связи;
▪️ Поддержка обучения, технического обслуживания и поддержки деятельности.