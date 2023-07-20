США выделяют новый пакет военной помощи для Украины на $1,3 млрд

20 июля 2023, 14:15

В Пентагоне сообщили, что в него войдут:



▪️ Четыре ЗРК NASAMS и боеприпасы;

▪️ 152-мм артиллерийские снаряды;

▪️ Оборудование для разминирования;

▪️Противотанковые ракеты TOW;

▪️ Беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade;

▪️ Высокоточные авиационные боеприпасы;

▪️ Средства выявления противодействия БПЛА и средств РЭБ;

▪️ 150 бензовозов;

▪️ 115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;

▪️ 50 тактических машин для эвакуации техники;

▪️ Оборудование для охраны портов и гаваней;

▪️Тактические защищенные системы связи;

▪️ Поддержка обучения, технического обслуживания и поддержки деятельности.