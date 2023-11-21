21 ноября 2023, 11:15

Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на $100 млн

Как сообщается на сайте Пентагона, в него войдут:
 
▫️зенитные ракеты Stinger;
 
▪️одна система HIMARS и дополнительные боеприпасы;

▪️артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 мм;

▪️ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

▪️противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;
 
▪️более 3 млн патронов к стрелковому оружию и т.д.
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