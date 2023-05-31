Ожидается, что он будет содержать ракеты для Patriot и HIMARS, танковые боеприпасы и противотанковые средства, об этом "Голосу Америки" сообщили источники.
Также в пакет помощи предположительно войдут неуправляемые авиационные ракеты Zuni, ракеты AIM-7 класса "воздух-воздух" с радиолокационным наведением, системы ПВО Avenger и ЗРК Stinger.
31 мая 2023, 9:15
США сегодня объявят о новом пакете помощи Украине на $300 млн - СМИ
Ожидается, что он будет содержать ракеты для Patriot и HIMARS, танковые боеприпасы и противотанковые средства, об этом "Голосу Америки" сообщили источники.
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