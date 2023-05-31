31 мая 2023, 9:15

США сегодня объявят о новом пакете помощи Украине на $300 млн - СМИ

Ожидается, что он будет содержать ракеты для Patriot и HIMARS, танковые боеприпасы и противотанковые средства, об этом "Голосу Америки" сообщили  источники.
 
Также в пакет помощи предположительно войдут неуправляемые авиационные ракеты Zuni, ракеты AIM-7 класса "воздух-воздух" с радиолокационным наведением, системы ПВО Avenger и ЗРК Stinger.


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