28 ноября 2024, 10:45

В США готовят пакет военной помощи на сумму $725 млн — Reuters

По данным инсайдеров издания, президент Байден планирует предоставить различное противотанковое оружие из запасов США, включая наземные мины, беспилотники, ракеты Stinger и боеприпасы HIMARS.



Пакет также будет включать кассетные боеприпасы, которые обычно находятся в ракетах управляемой реактивной системы залпового огня (GMLRS), запускаемых пусковыми установками HIMARS.

