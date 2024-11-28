В США готовят пакет военной помощи на сумму $725 млн — Reuters

По данным инсайдеров издания, президент Байден планирует предоставить различное противотанковое оружие из запасов США, включая наземные мины, беспилотники, ракеты Stinger и боеприпасы HIMARS.
Пакет также будет включать кассетные боеприпасы, которые обычно находятся в ракетах управляемой реактивной системы залпового огня (GMLRS), запускаемых пусковыми установками HIMARS.
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