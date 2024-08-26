Стало известно о том, что получит Украина в новом пакете помощи от США

26 августа 2024, 11:15

В Пентагоне раскрыли подробности нового пакета помощи Украине, который анонсировал Байден.

В пакет стоимостью $125 млн вошли:



▪️оборудование и боеприпасы для борьбы с БПЛА;

▪️боеприпасы для HIMARS;

▪️артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

▪️ракеты TOW;

▪️противотанковые системы Javelin и AT-4;

▪️высокомобильные многоцелевые колесные машины скорой помощи (HMMWV);

▪️боеприпасы для стрелкового оружия;

▪️медицинское оборудование;

▪️оборудование и боеприпасы для сноса зданий;

▪️запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.