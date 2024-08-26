Стало известно о том, что получит Украина в новом пакете помощи от США

В Пентагоне раскрыли подробности нового пакета помощи Украине, который анонсировал Байден.
В пакет стоимостью $125 млн вошли:
▪️оборудование и боеприпасы для борьбы с БПЛА;
▪️боеприпасы для HIMARS;
▪️артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
▪️ракеты TOW;
▪️противотанковые системы Javelin и AT-4;
▪️высокомобильные многоцелевые колесные машины скорой помощи (HMMWV);
▪️боеприпасы для стрелкового оружия;
▪️медицинское оборудование;
▪️оборудование и боеприпасы для сноса зданий;
▪️запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.