13 июня 2022, 17:15

В Пентагоне уточнили, что войдет в новый пакет помощи Украине:

▪️ 4 РЗСО HIMARS и боеприпасы к ним▪️ 5 противо-артиллерийских радаров▪️ 2 радара воздушного наблюдения▪️ 50 ПТРК Javelin и 1 тыс. ракет к ним▪️ 6 тыс. единиц противотанкового оружия▪️ 15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов,▪️ 4 вертолета Ми-17▪️ 15 тактических машин▪️ запчасти и оборудованиеНа обучение украинских военных применению РСЗО потребуется около трёх недель, отметили в Пентагоне и добавили, что США будут считать оборонительным любое применение Украиной РСЗО на своей территории.