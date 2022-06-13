В Пентагоне уточнили, что войдет в новый пакет помощи Украине:
▪️ 4 РЗСО HIMARS и боеприпасы к ним
▪️ 5 противо-артиллерийских радаров
▪️ 2 радара воздушного наблюдения
▪️ 50 ПТРК Javelin и 1 тыс. ракет к ним
▪️ 6 тыс. единиц противотанкового оружия
▪️ 15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов,
▪️ 4 вертолета Ми-17
▪️ 15 тактических машин
▪️ запчасти и оборудование
На обучение украинских военных применению РСЗО потребуется около трёх недель, отметили в Пентагоне и добавили, что США будут считать оборонительным любое применение Украиной РСЗО на своей территории.