13 июня 2022, 17:15

В Пентагоне уточнили, что войдет в новый пакет помощи Украине

В Пентагоне уточнили, что войдет в новый пакет помощи Украине:

▪️ 4 РЗСО HIMARS и боеприпасы к ним

▪️ 5 противо-артиллерийских радаров

▪️ 2 радара воздушного наблюдения

▪️ 50 ПТРК Javelin и 1 тыс. ракет к ним

▪️ 6 тыс. единиц противотанкового оружия

▪️ 15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов,

▪️ 4 вертолета Ми-17

▪️ 15 тактических машин

▪️ запчасти и оборудование

На обучение украинских военных применению РСЗО потребуется около трёх недель, отметили в Пентагоне и добавили, что США будут считать оборонительным любое применение Украиной РСЗО на своей территории.
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