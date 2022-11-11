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11 ноября 2022, 10:15
Дизайнер создает колонки из тубусов для ПТРК NLAW
Военный девайс: дизайнер Виталий Потоцкий создает колонки из тубусов для ПТРК NLAW.
Основой для такой системы служит корпус противотанкового комплекса. Свое творение мастер назвал NLAW speaker.
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