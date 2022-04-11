Где купить запчасти для мобильных телефонов в Украине

11 апреля 2022, 15:15

У любого устройства есть свой срок эксплуатации. И однажды вам придется сделать выбор — купить полностью новый смартфон или просто заменить запчасти. При этом есть детали, которые вы сможете поменять самостоятельно. А значит еще и сэкономите на ремонте. Но где же купить запчасти для мобильных телефонов по выгодным ценам и у надежных поставщиков?

В интернете вы найдете множество вариантов, что усложняет выбор. Чтобы помочь вам определиться, мы разберем интернет магазин запчастей для телефонов, который успел себя зарекомендовать. Изучите внимательно основные преимущества, чтобы принять правильное решение.

Где искать комплектующие?

Centrix — это магазин запчастей для телефонов, где вы можете купить комплектующие, защитные стекла и пленки, а также инструменты для ремонта. Чтобы ознакомиться со всем ассортиментом товаров, который достаточно широкий, перейдите по ссылке https://centrix.ua/. В каталоге доступны все запчасти для телефонов:

Аккумуляторы;

Порты;

Корпуса;

Стекла;

Сенсорные панели;

Микросхемы;

Кнопки и т.д.

Такой выбор комплектующих помогает устранить самые сложные поломки и приобрести все необходимые детали в одном магазине.

У компании есть свой склад в Днепре, который регулярно пополняется новыми поставками запчастей как для прошлых моделей, так и для новых. Они работают уже с 2010 года и продолжают развиваться, постоянно улучшая свои услуги.

Преимущества

Кроме широкого ассортимента, магазин обладает рядом других преимуществ, которые важно изучить перед оформлением заказа.

В Centrix вы не только купите любые запчасти для телефонов, но и получите полный пакет услуг по их ремонту. Все мастера занимаются техническим обслуживанием многие годы, поэтому способны помочь вам даже с самыми сложными поломками. Они выявляют, что именно неисправно, и почему возникла такая проблема, после чего приступают к починке.

Какие дополнительные сервисы вам доступны?

- ремонт после попадания воды;- техобслуживание iPhone;- починка смартфонов, планшетов, гироскутеров, смарт-часов и IQOS.

Доставка

Вы можете заказать любые запчасти для мобильных телефонов в Украине. Перейдите в каталог или свяжитесь с менеджером, чтобы оформить покупку. Если вы находитесь не в Днепре, доступна отправка Новой почтой. Нужно от 1 до 3 дней для получения посылки в зависимости от вашего места проживания.

Оплатить заказ можно картой, наложенным платежом в отделении или напрямую курьеру. Перейдите на сайт, чтобы рассчитать стоимость доставки.

Гарантии

Один из важных плюсов — это то, что они предоставляют гарантию на всю продукцию и ремонт. Это говорит о том, что Centrix полностью уверены в качестве своих услуг и товаров. А также это означает, что они заботятся о том, чтобы их клиенты точно остались довольными после покупки.

У вас есть 2 недели, чтобы вернуть товар после его получения. Прочитайте условия возврата перед отправкой. Если вы оплачивали онлайн, вы получите деньги максимум в течение 7 дней.

Скидки

Для всех постоянных клиентов действует система скидок. Чтобы уточнить условия специальных предложений, свяжитесь с менеджером.

Также у вас есть возможность получить скидку в размере 5-10% на установку, если вы купили комплектующие в магазине Centrix.

Чтобы ознакомиться с полным списком преимуществ и выгод, перейдите на сайт https://centrix.ua/. Сомневаетесь есть ли подходящие запчасти для ремонта телефона, в каталоге вы найдете все товары в наличии. Если вы не увидели то, что вам нужно, позвоните в службу поддержку для уточнения.