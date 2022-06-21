Оккупанты активно торгуют запчастями cо своей техники

21 июня 2022, 12:15

Оккупанты активно торгуют запчастями, которые были украдены из боевой техники.

Подбитые защитниками Украины российские танки, БТРы и БМП оккупанты эвакуируют для ремонта на территорию рФ. Однако во время путешествия боевая техника врага окончательно превращается в металлолом, который уже не подлежит ремонту и восстановлению."Доблестные" российские воины снимают с техники запчасти, аккумуляторные батареи и блоки управления вооружением и пытаются продать их или обменять на алкоголь.Учитывая масштабы хищений и критический уровень оснащенности подразделений боеспособной техникой, командующий войсками южного военного округа России приказал провести срочные расследования случаев хищения техники и удвоить охрану эшелонов, которые доставляют уничтоженную технику в ремонтные подразделения.