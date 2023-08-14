Это существенно усилит способность тыла быстро восстанавливать военную технику – ремонтировать ее для фронта сможет любое предприятие, имеющее соответствующие мощности и специалистов.
14 августа 2023, 11:45
Кабмин упростил импорт запчастей для ремонта военной техники
Теперь компоненты военной техники и техники двойного назначения будут поставляться в Украину без разрешения Государственной службы экспортного контроля.
Это существенно усилит способность тыла быстро восстанавливать военную технику – ремонтировать ее для фронта сможет любое предприятие, имеющее соответствующие мощности и специалистов.
Это существенно усилит способность тыла быстро восстанавливать военную технику – ремонтировать ее для фронта сможет любое предприятие, имеющее соответствующие мощности и специалистов.
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