Кабмин упростил импорт запчастей для ремонта военной техники

14 августа 2023, 11:45

Теперь компоненты военной техники и техники двойного назначения будут поставляться в Украину без разрешения Государственной службы экспортного контроля.Это существенно усилит способность тыла быстро восстанавливать военную технику – ремонтировать ее для фронта сможет любое предприятие, имеющее соответствующие мощности и специалистов.