Украина получила от США все обещанные танки Abrams, - Голос Америки

Вместе с 31 танком прибыли боеприпасы, запчасти, а также танкисты и техники, прошедшие обучение в Германии.
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