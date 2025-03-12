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12 марта 2025, 14:45

Volkswagen может перейти на производство военной техники, - The Telegraph

На фоне падения экспорта автомобилей на 50% концерн рассматривает использование свободных мощностей для выпуска военной техники. Это совпадает с курсом Европы на перевооружение.


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