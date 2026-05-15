Volkswagen и Rafael близки к соглашению о совместном предприятии в ФРГ

15 мая 2026, 10:15

Немецкая компания Volkswagen и израильский производитель оборонной продукции Rafael Advanced Defense Systems близки к заключению соглашения о создании совместного предприятия до конца года для производства компонентов ПВО "Железный купол" в Германии.

В рамках совместного предприятия производство на заводе Volkswagen в Оснабрюке будет переориентировано с легковых автомобилей на военную технику для системы ПВО, включая военные грузовики для системы "Железный купол" и, возможно, для системы "Железный луч". Ракеты и основные компоненты системы противовоздушной обороны будут производиться в Израиле, а затем устанавливаться на военные грузовики, собранные на немецком заводе.По словам источников, новые системы ПВО станут дополнительным уровнем инициативы "Европейский небесный щит", возглавляемой Германией и координируемой НАТО, которая была запущена бывшим канцлером Германии Шольцем в 2022 г.